Mudança

Moraes transfere Bolsonaro da sede da PF para 'Papudinha'

Ministro do STF também determinou que ex-presidente passe por consulta com junta médica

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 17:58

BRASÍLIA - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso na superintendência da PF (Polícia Federal), em Brasília, para o 19º Batalhão da Polícia Militar localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, conhecida como "Papudinha".

O ministro também determinou que Bolsonaro seja submetido imediatamente à junta médica oficial, composta por médicos da PF (Polícia Federal), para avaliação do seu quadro clínico de saúde. Depois disso, Moraes vai avaliar se concede ou não a prisão domiciliar requerida pela defesa.

Bolsonaro está preso em Superintendência da Polícia Federal, em Brasília Crédito: REUTERS/Adriano Machado

Apesar de ter transferido Bolsonaro para instalações mais amplas, o relator da investigação sobre a trama golpista disse que o cumprimento da pena não é uma "estadia hoteleira" ou uma "colônia de férias" – e rebateu as críticas dos filhos do ex-presidente sobre as condições da sala de Estado Maior da PF.

Nas novas instalações, Bolsonaro continuará tendo direito a assistência médica 24 horas e às visitas de seus médicos sem necessidade de aval prévio para visitação. Também vai continuar fazendo sessões de fisioterapia e recebendo alimentação especial.

Segundo o ministro, os aliados de Bolsonaro fazem "uma campanha de notícias fraudulentas com o intuito de tentar desqualificar e deslegitimar o Poder Judiciário", ignorando que a sala da PF tem o dobro do tamanho mínimo previsto em lei, banheiro exclusivo, frigobar, televisão e ar condicionado – benesses que "não existem para os demais 384.586 presos em regime fechado no Brasil".

Moraes disse na decisão que Bolsonaro ficará em uma sala de Estado Maior "com condições ainda mais favoráveis, igulamente exclusiva e com total isolamento em relação aos demais presos do complexo".

O ministro citou características do local, afirmando que a unidade possui área total de 64,83 metros quadrados, sendo 54,76 cobertos, e que a infraestrutura inclui "banheiro, cozinha, lavandeira, quarto, sala e área externa".

Também citou "cozinha com possibilidade de preparo e armazenamento de alimentos, banheiro com chuveiro com água quente, geladeira, armários, cama de casal e TV."

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta