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Testes Clínicos

Testes com a vacina Coronavac têm início a partir do dia 20, diz Doria

A vacina contra o novo coronavírus, a Coronavac é desenvolvida pelo Instituto Butantan, localizado em São Paulo, em parceria com a chinesa Sinovac
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2020 às 14:46

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 14:46

O Governador do Estado de São Paulo João Doria
O Governador do Estado de São Paulo João Doria Crédito: Governo do Estado de São Paulo
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), informou que os testes da vacina contra o novo coronavírus, a Coronavac - em desenvolvimento pelo Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac -, têm início a partir do dia 20 de julho. Na última sexta-feira (3) a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a fase de testes clínicos.
Segundo o governador, na próxima segunda-feira (13) estarão abertas as inscrições para selecionar os 9 mil profissionais voluntários da Saúde que participarão dos testes a serem realizados em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Paraná e Rio Grande do Sul.
De acordo com o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, até o fim do ano, a fábrica da Sinovac terá capacidade de produzir entre 300 e 500 milhões de doses.
"No mundo, são 136 vacinas em desenvolvimento, 12 em estudos clínicos e apenas três estão na terceira fase (de testes clínicos), incluindo a do Butantan Sinovac", afirmou Covas.

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