Terremoto na Bolívia causa tremores em SP, Brasília e RS

Um terremoto de magnitude 6,7 na escala Richter na Bolívia provocou tremores em São Paulo, Brasília e Rio Grande do Sul.
Na região da Avenida Paulista, trabalhadores e moradores relataram ter sentido prédios tremerem, sobretudo nos andares mais elevados.
Alguns dos edifícios na região foram evacuados, segundo moradores. Segundo o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), o terremoto na Bolívia ocorreu às 9h40 a uma profundidade de 555 km.
Segundo o Corpo de Bombeiros, uma ocorrência foi registrada em razão do abalo sísmico. Duas viaturas foram enviadas para averiguar os relatos na Rua Cincinato Braga, via paralela à Avenida Paulista. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há registro de vítimas.
Em Brasília, foram sentidos tremores no Setor Comercial Sul, no centro da capital. Prédios também foram esvaziados. Também foram esvaziados as sedes da Infraero, da Terracap, da Secretaria de Segurança Pública e do Ministério da Justiça.