Terremoto na Bolívia causa tremores em SP, Brasília e RS

Um terremoto de magnitude 6,7 na escala Richter na Bolívia provocou tremores em São Paulo, Brasília e Rio Grande do Sul.

Na região da Avenida Paulista, trabalhadores e moradores relataram ter sentido prédios tremerem, sobretudo nos andares mais elevados.

Alguns dos edifícios na região foram evacuados, segundo moradores. Segundo o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), o terremoto na Bolívia ocorreu às 9h40 a uma profundidade de 555 km.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma ocorrência foi registrada em razão do abalo sísmico. Duas viaturas foram enviadas para averiguar os relatos na Rua Cincinato Braga, via paralela à Avenida Paulista. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há registro de vítimas.