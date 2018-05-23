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Enem 2018

Termina nesta quarta-feira prazo para pagamento de taxa do Enem

Inscrição será confirmada após compensação bancária; exame acontece nos dias 4 e 11 de novembro

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 12:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 12:43
Termina nesta quarta-feira (23) prazo para pagamento de taxa do Enem Crédito: Arquivo Pessoal
O candidato ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem até esta quarta-feira, 23, para pagar a taxa de inscrição no valor de R$82, para quem não for isento. Quem não efetuar o pagamento até a data limite, não terá a inscrição confirmada.
O pagamento deve ser feito por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança), que é gerada ao fim da inscrição. A guia pode ser paga em qualquer agência bancária, casa lotérica ou agência dos Correios, respeitados os horários de compensação bancária. Caso haja algum problema com o pagamento, o candidato deverá entrara em contato com o Inep pelo número 0800 616161
Segundo o edital do Enem, "não haverá prorrogação do prazo para pagamento da taxa de inscrição, ainda que o último dia do prazo, 23 de maio de 2018, seja feriado estadual, distrital ou municipal no local escolhido pelo participante para o pagamento da taxa".
O exame acontece em 4 e 11 de novembro, dois domingos. No primeiro dia, as provas serão de redação, ciências humanas e linguagens, com tempo de cinco horas e meia. No segundo dia, os candidatos terão cinco horas para as provas de matemática e ciências naturais, meia hora a mais que no ano passado.
A nota obtida nas provas é o principal meio de acesso dos estudantes às universidades públicas do país.

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