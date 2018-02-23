Tenente do Exército é baleado em tentativa de assalto em Niterói

Um tenente do Exército foi baleado em uma tentativa de assalto na tarde desta quinta-feira (22), em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com a Polícia Militar, Jeremias de Oliveira Ribeiro, de 50 anos, foi atingido na perna após tentar fugir do local ao ser abordado por dois criminosos em uma moto. O crime aconteceu na Estrada do Gragoatá, próximo a uma praça da região. Jeremias foi socorrido por moradores da região e encaminhado ao Hospital Central do Exército, em Benfica, na Zona Norte do Rio. Segundo o Comando Militar do Leste, ele permanece internado e passa bem.