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Crime

Tenente do Exército é baleado em tentativa de assalto em Niterói

Na última terça-feira, um sargento do Exército foi morto em um arrastão em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2018 às 01:29

Publicado em 23 de Fevereiro de 2018 às 01:29

Rio de Janeiro passa por intervenção federal Crédito: FÁBIO MOTTA/AE - 08/10/2014
Um tenente do Exército foi baleado em uma tentativa de assalto na tarde desta quinta-feira (22), em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com a Polícia Militar, Jeremias de Oliveira Ribeiro, de 50 anos, foi atingido na perna após tentar fugir do local ao ser abordado por dois criminosos em uma moto. O crime aconteceu na Estrada do Gragoatá, próximo a uma praça da região. Jeremias foi socorrido por moradores da região e encaminhado ao Hospital Central do Exército, em Benfica, na Zona Norte do Rio. Segundo o Comando Militar do Leste, ele permanece internado e passa bem.
Na última terça-feira, um sargento do Exército foi morto em um arrastão em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Bruno Albuquerque Cazuca, de 35 anos, dirigia um Kia Picanto cinza pela antiga Estrada Rio-São Paulo quando foi abordado por um grupo de bandidos armados com pistolas. De acordo com o 40º BPM (Campo Grande), os ladrões assaltaram outros três motoristas no local. No carro de Bruno, os PMs encontraram uma farda. A polícia investiga se os criminosos executaram o sargento após ver o uniforme ou se o militar reagiu à abordagem. A arma dele foi levada pelos criminosos e recuperada na Vila Kennedy, na Zona Oeste.

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