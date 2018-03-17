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Minas Gerais

Temporal alaga vias, derruba árvores e arrasta carros em BH

Defesa Civil informou que há mais de 80 pontos de alagamentos na cidade

Publicado em 17 de Março de 2018 às 11:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2018 às 11:41
Fortes chuvas causam alagamento em Belo Horizonte Crédito: Reprodução
Um forte temporal na região metropolitana de Belo Horizonte arrastou carros, derrubou árvores e deixou ruas e avenidas totalmente alagadas na tarde desta sexta-feira (16). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram veículos sendo arrastados por vias da capital mineira e nas cidades vizinhas de Contagem e Betim. Segundo a Defesa Civil, há mais de 80 pontos de alagamento em Belo Horizonte.
Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, as chuvas são causadas por uma área de instabilidade atmosférica. A prefeitura diz que a chuva pode continuar neste sábado (17). A Defesa Civil pede que as pessoas não saiam de casa e evitem regiões com pontos de alagamento.
De acordo com a Defesa Civil, há pontos de alagamento nas Regiões Nordeste e Centro Sul, na Pampula e em Venda Nova. O órgão afirma que há riscos de chuva de granizo e BH.
Um dos pontos críticos de alagamento, em que carros foram arrastados, foi na Avenida Francisco Sá, no bairro Prado, em Belo Horizonte.
Em virtude das fortes chuvas que caem em Belo Horizonte neste momento, já com indicativos de vários pontos de alagamento, nos 80 pontos analisados recomendamos que as pessoas permaneçam em seu local de trabalho ou em casa e aguardem o término da chuva. Evitem as áreas de alagamentos, as beiras de córregos e avenidas com vias abertas para que não tenhamos problemas maiores e que as medidas de autoproteção sejam observadas, afirmou o coronel Alexandre Lucas, coordenador da Defesa Civil.
Os córregos Cachoeirinha, em Bernardo Vasconcelos, Pintos, na Avenida Francisco Sá, Piteirase, na Avenida Silva Lobo, e o córrego Leitão transbordaram.
No bairro Prado, algumas ruas ficaram totalmente alagadas. Carros foram arrastados.
A BH Trans informa que vários semáforos estão desligados por causa da falta de energia elétrica em vários pontos de Belo Horizonte.

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