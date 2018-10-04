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Eleições 2018

Temor de derrota no 1º turno leva tensão ao PT

Aos poucos, as críticas até aqui veladas ao programa de governo, considerado 'radical' por muitos petistas, começam a ficar públicas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2018 às 10:36

Publicado em 04 de Outubro de 2018 às 10:36

Fernando Haddad (PT), candidato à Presidência da República Crédito: José Cruz | Agência Brasil
O desempenho do candidato Fernando Haddad nas mais recentes pesquisas do Ibope e Datafolha e a ameaça de uma derrota no primeiro turno para Jair Bolsonaro (PSL) acentuaram diferenças internas e levaram o PT a procurar culpados e buscar correções na reta final da disputa presidencial. O principal revés da candidatura Haddad ocorreu no índice de rejeição, que disparou nos últimos dias - crescendo de 9 a 11 pontos porcentuais nas sondagens dos institutos divulgadas nesta semana.
Segundo relatos, as discordâncias entre o círculo mais próximo de Haddad e o grupo ligado à direção do PT ficaram evidentes na reunião da coordenação da campanha realizada na terça-feira, 2, na casa que abriga a produtora de vídeos da campanha, em São Paulo.
Enquanto um grupo defendia que o candidato imponha mais sua personalidade e seja "mais Haddad" nesta reta final para amenizar os efeitos do antipetismo, outro exigia a manutenção do roteiro original traçado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva - condenado e preso na Operação Lava Jato -, no qual o candidato é o porta-voz do programa de governo elaborado pelo PT.
Aos poucos, as críticas até aqui veladas ao programa de governo, considerado "radical" por muitos petistas, começam a ficar públicas. Na terça-feira, o deputado Paulo Teixeira (PT-SP) afirmou, durante evento de campanha em um bar na Vila Madalena, na zona oeste da capital paulista, que Haddad deve abandonar a proposta de convocação de uma Constituinte, prevista no programa.
"Tira do programa. Dá uma tesoura para recortar esse negócio de Constituinte, que já está sendo explorado pela direita", disse Teixeira, sob aplausos.

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