Telefonia fixa mantém redução de linhas em setembro, diz Anatel

Sede da Anatel Crédito: Divulgação

O Espírito Santo registrou pouco mais de 694 mil linhas de telefonia fixas em operação no mês de setembro deste ano. O número representa cerca de 6 mil linhas a menos em relação ao mês anterior. Segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), desde janeiro de 2015, o Estado já perdeu quase 140 mil linhas de telefones fixos, uma redução de 16,6% menos de cinco anos.

O Estado segue uma tendência naicional. Em uma mês, o Brasil perdeu 346.171 unidades de telefonia fixa, registrando pouco mais de 38,70 milhões de linhas em operação no mês de setembro.

Nos últimos 12 meses, a redução foi de pouco mais de 2 milhões de linhas, uma diminuição de 5,04%.Em setembro deste ano, mais de 16 milhões de linhas fixas foram registradas pelas autorizadas no país e mais de 22 milhões pelas concessionárias. Em 12 meses, as autorizadas tiveram redução de 403.445 linhas (-2,38%) e as concessionárias, menos 1.653.272 linhas (-6,92%).

ESTADOS

São Paulo manteve o maior número de linhas fixas  5.565.604 unidades (33,66%)  entre as autorizadas no mês de setembro, seguido pelo Rio de Janeiro, com 1.972. 417 (11,93%); Paraná, com 1.540.987 (9,32%); Minas Gerais, com 1.326.195 (8,02%); e Rio Grande do Sul, com 1.190.575 linhas (7,20%).

Entre as concessionárias, são 8.918.282 linhas (40,12%) em São Paulo; 2.510.898 (11,29%), no Rio de Janeiro; 2.362.665 linhas (10,63%) em Minas Gerais; 1.226.759 linhas (5,70%), no Paraná; e 1.133.113 linhas (5,10%), no Rio Grande do Sul.

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