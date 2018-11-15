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Anatel

Telefonia fixa mantém redução de linhas em setembro, diz Anatel

Redução no mês foi de mais de 346 mil unidades em comparação a agosto

Publicado em 15 de Novembro de 2018 às 12:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2018 às 12:52
Sede da Anatel Crédito: Divulgação
O Espírito Santo registrou pouco mais de 694 mil linhas de telefonia fixas em operação no mês de setembro deste ano. O número representa cerca de 6 mil linhas a menos em relação ao mês anterior. Segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), desde janeiro de 2015, o Estado já perdeu quase 140 mil linhas de telefones fixos, uma redução de 16,6% menos de cinco anos.
O Estado segue uma tendência naicional. Em uma mês, o Brasil perdeu  346.171 unidades de telefonia fixa, registrando pouco mais de 38,70 milhões de linhas em operação no mês de setembro.
Nos últimos 12 meses, a redução foi de pouco mais de 2 milhões de linhas, uma diminuição de 5,04%.Em setembro deste ano, mais de 16 milhões de linhas fixas foram registradas pelas autorizadas no país e mais de 22 milhões pelas concessionárias. Em 12 meses, as autorizadas tiveram redução de 403.445 linhas (-2,38%) e as concessionárias, menos 1.653.272 linhas (-6,92%).
ESTADOS
São Paulo manteve o maior número de linhas fixas  5.565.604 unidades (33,66%)  entre as autorizadas no mês de setembro, seguido pelo Rio de Janeiro, com 1.972. 417 (11,93%); Paraná, com 1.540.987 (9,32%); Minas Gerais, com 1.326.195 (8,02%); e Rio Grande do Sul, com 1.190.575 linhas (7,20%).
Entre as concessionárias, são 8.918.282 linhas (40,12%) em São Paulo; 2.510.898 (11,29%), no Rio de Janeiro; 2.362.665 linhas (10,63%) em Minas Gerais; 1.226.759 linhas (5,70%), no Paraná; e 1.133.113 linhas (5,10%), no Rio Grande do Sul.
GRUPOS
Entre as autorizadas, a Claro liderou o mercado, com 10.549.034 linhas (63,79%) no mês de setembro, seguida pela Vivo, com 4.401.292 (26,62); e TIM, com 647.684 (3,92%). Quanto às concessionárias, a Oi liderou, com 12.579.852 linhas (56,59%), seguida pela Vivo, com 8.738. 605 (39,31%); Algar, com 763.174 (3,39%); Sercomtel, com 157.798 (0,71%); e Claro, com 1.857 linhas (0,01%).

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