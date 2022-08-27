Tebet diz que polarização Lula-Bolsonaro leva o país para o abismo

RENATO MACHADO E RICARDO DELLA COLETTA

Tebet participou da sabatina do Jornal Nacional, da Rede Globo. Ela foi a última dos candidatos a participar do programa. Antes dela, foram entrevistados Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Simone Tebet ressaltou o fato de ser uma candidata mulher e que, por isso, terá um outro olhar para governar o país Crédito: TV Globo / Reprodução

A Rede Globo convidou para as sabatinas os cinco melhores colocados na pesquisa Datafolha divulgada no fim de julho. André Janones (Avante), no entanto, deixou a corrida presidencial.

A senadora foi questionada durante a sabatina por que não conseguiu unir o MDB em torno de sua candidatura, com alas apoiando seus rivais na disputa. Então culpou a polarização e falou que alguns de seus companheiros foram cooptados.

"Estamos diante de uma polarização, política e ideológica que está levando o país para o abismo [...] Polarização que faz com que alguns companheiros [do MDB] sejam cooptados", afirmou.

Simone Tebet também buscou se diferenciar de outros integrantes do MDB que foram acusados e condenados por corrupção. Afirmou que seu partido é "muito maior que meia dúzia de políticos e seus caciques". Também disse que o MDB não é mais um partido fisiológico.

Simone Tebet também ressaltou o fato de ser uma candidata mulher e que por isso terá um outro olhar para governar o país. "A presidente que vai estar governando o Brasil não é a senadora, não é a deputada, que foi prefeita. É a alma da mulher e coração de mãe".

Tebet também disse que atualmente mulheres não votam em mulheres porque ainda desconhecem os quadros que disputam as eleições.

"A mulher vota em mulher, se souber que tem uma mulher competitiva, corajosa, que trabalha", afirmou a parlamentar, acrescentando que a situação das mulheres na política vai mudar quando 30% das executivas partidárias estiver nas mãos de mulheres.

"Não é só do meu partido, são de todos os partidos. Eles só cumprem a cota [de candidatas mulheres]", afirmou a senadora, que chamou a disparidade de gênero de "violência política".

Ainda sobre o tema, ela foi perguntada por que não conseguiu envolver o MDB num projeto de maior igualdade de gênero nas candidaturas. "É uma escada, tudo na vida da gente é difícil. Como é difícil ser mulher na iniciativa privada, que dirá na vida pública", disse Simone, que defendeu seu partido.

"Estou diante de um partido que saiu na vanguarda que decidiu lançar neste mais difícil no Brasil uma mulher candidata a presidente da República".

Tebet ainda destacou proposta de igualdade salarial entre homens e mulheres.

A candidata do MDB também voltou a defender um programa de transferência de renda permanente, com o valor de R$ 600. No entanto, reconheceu que isso só vai ser alcançado se sua gestão furar o teto dos gastos, em torno de R$ 60 bilhões.

Simone Tebet também defendeu a taxação de lucros e dividendos. Disse que será preciso abrir mais espaço para a classe média e a única forma de realizar isso seria "pedir aos mais ricos".

Simone Tebet entrou na disputa como candidata do bloco chamado terceira via, para tentar romper a polarização entre Lula e Bolsonaro. Seu nome foi endossado pelo seu partido e também pela federação PSDB-Cidadania. Os tucanos indicaram a senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) para o posto de vice na chapa. A coligação depois ganhou a adesão do Podemos.