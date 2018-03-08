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Suzane von Richthofen deixa presídio para celebrar Páscoa com marido

Ela pode sair para cumprir a pena no regime aberto em 40 dias

Publicado em 08 de Março de 2018 às 14:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2018 às 14:39
Suzane Richthofen foi condenada a 39 anos de prisão pela morte dos pais Crédito: Reprodução/TV Vanguarda
Condenada a 39 anos de prisão pela morte dos pais, Suzane von Richthofen deixou o presídio de Tremembé, no interior de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, para passar a Páscoa com o marido, em Angatuba (SP). Cumprindo pena no regime semiaberto desde 2015, ela tem direito a cinco saídas temporárias no ano. Segundo informações, em 40 dias a detenta poderá passar para o regime aberto e ir definitivamente para a casa da família de Rogério Olberg, com quem recentemente assinou um contrato de união estável.
A pedido do Ministério Público, Suzane foi submetida à avaliação de uma junta médica para sair da penitenciária, onde está presa há 12 anos. O resultado teria sido favorável a ela. A defesa alegou que Suzane já cumpriu o tempo mínimo previsto em lei e destacou o bom comportamento carcerário da sentenciada.
Suzane foi condenada por planejar a morte dos pais, Marísia e Manfred Von Richtofen, junto com o namorado da época, Daniel Cravinhos. Na noite de 31 de outubro de 2002, Suzane permitiu a entrada dos irmãos Cravinhos, que foram até o quarto do casal Richtofen e mataram os dois a pauladas.

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