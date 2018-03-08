Suzane von Richthofen deixa presídio para celebrar Páscoa com marido

Suzane Richthofen foi condenada a 39 anos de prisão pela morte dos pais Crédito: Reprodução/TV Vanguarda

Condenada a 39 anos de prisão pela morte dos pais, Suzane von Richthofen deixou o presídio de Tremembé, no interior de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, para passar a Páscoa com o marido, em Angatuba (SP). Cumprindo pena no regime semiaberto desde 2015, ela tem direito a cinco saídas temporárias no ano. Segundo informações, em 40 dias a detenta poderá passar para o regime aberto e ir definitivamente para a casa da família de Rogério Olberg, com quem recentemente assinou um contrato de união estável.

A pedido do Ministério Público, Suzane foi submetida à avaliação de uma junta médica para sair da penitenciária, onde está presa há 12 anos. O resultado teria sido favorável a ela. A defesa alegou que Suzane já cumpriu o tempo mínimo previsto em lei e destacou o bom comportamento carcerário da sentenciada.