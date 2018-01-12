Suzane Richthofen poderá cumprir pena em liberdade

Suzane von Richthofen foi condenada a prisão pela morte dos pais, em 2002 Crédito: Arquivo

A defesa de Suzane von Richthofen, condenada a 39 anos de prisão pela morte dos pais, obteve parecer favorável para cumprir o restante da pena em liberdade. Apesar da decisão, confirmada pelo G1, o julgamento que pode dar liberdade à Suzane ainda não tem data marcada.

O exame criminológico foi solicitado pelo Ministério Público. Para análise da detenta, ela foi submetida à avaliação de uma junta médica. Segundo informações do G1, o exame foi concluído nesta semana e o processo segue em segredo de Justiça. Caso consiga o regime aberto, Suzane poderá sair da penitenciária de Tremembé, onde está presa há 12 anos.

Para conseguir o regime aberto, a defesa de Suzane alegou que ela já cumpriu o tempo mínimo previsto em lei e destacou o comportamento carcerário da sentenciada. A defesa de Suzane pleiteia o regime aberto na Justiça desde junho de 2017, quando ela recebeu uma proposta de trabalho em uma confecção localizada em Angatuba, São Paulo, onde vive o namorado, Rogério Olberg.

Desde 2015, Suzane Von Richtofen cumpre a pena em regime semiaberto. Por isso, tem direito a saídas temporárias em cinco datas comemorativas, entre elas Dia das Mães, dos Pais e Natal. No aberto, ela poderá viver em liberdade, mas com endereço fixo e trabalho. Também deverá se apresentar perante a Justiça em datas agendadas.