Etanol farmacêutico

SUS ganha doação de 11 mil frascos de etanol para tratamento contra metanol

Mais de 10 mil frascos já foram enviados para postos de saúde de todo o país. Outros 408 ficarão em um estoque estratégico, encaminhados conforme a demanda de cada estado

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 16:49

Frascos de etanol farmacêutico doados para o SUS Crédito: Divulgação Ministério da Saúde

O SUS (Sistema Único de Saúde) recebeu uma doação de mais de 11 mil frascos de etanol farmacêutico para utilização no tratamento de casos de intoxicação por metanol. A empresa brasileira Cristália Produtos Químicos fez a doação de 11.556 mil unidades de etanol farmacêutico para o Ministério da Saúde. O objetivo é direcionar o fármaco para o tratamento de pacientes intoxicados por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.

A entrega foi realizada na segunda (13) e a distribuição começou nesta terça-feira (14). Mais de 10 mil frascos já foram enviados para postos de saúde de todo o país. Outros 408 ficarão em um estoque estratégico, encaminhados conforme a demanda de cada estado. Toda a produção foi avaliada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) antes da liberação. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, "a doação reforça o estoque estratégico do Ministério, garantindo apoio aos estados e atendimento a todas as pessoas que necessitam de cuidado. A nossa atuação segue a ciência e as orientações dos especialistas", destacou.

Para que serve o etanol farmacêutico?

O etanol farmacêutico atua como antídoto em casos de intoxicação por metanol. Vários casos são registrados no Brasil associados ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Tanto o etanol farmacêutico como outra opção, o fomepizol, são utilizados na suspeita de intoxicação. Segundo o Ministério da Saúde, devem ser ministrados por profissionais de saúde sem a necessidade de confirmação laboratorial.

A prescrição deve ser feita exclusivamente pelo médico. Além disso, o profissional deve monitorar o paciente e seguir os protocolos científicos reconhecidos. "O etanol farmacêutico e o fomepizol são tratamentos confirmados e reconhecidos pela comunidade médica internacional", Alexandre Padilha, ministro da Saúde. Além da doação da Cristália, o Brasil recebe auxílio da comunidade internacional. Mais de 2 mil unidades de fomepizol foram produzidas em parceria do Fundo Estratégico da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) com um fabricante japonês.

Na última sexta (10), 36 ampolas de fomepizol foram doadas pelo governo de Portugal. O medicamento que tem produção e oferta limitada em todo mundo.

Intoxicações por metanol aumentam no país

Até a segunda (13), foram registrados 213 notificações de intoxicação por metanol em todo o país. De acordo com o Ministério da Saúde, são 32 casos confirmados e 181 em investigação. Já 320 suspeitas foram descartadas. São Paulo concentra a maioria dos casos. São 28 notificações confirmadas em todo o estado e 100 em investigação. Em seguida, vem o Paraná, com três pacientes, e Rio Grande do Sul, com um paciente. As suspeitas de intoxicação também são investigadas em outros estados. Pernambuco (43), Espírito Santo (9), Rio Grande do Sul (6), Rio de Janeiro (5), Mato Grosso do Sul (4), Piauí (4), Goiás (3), Maranhão (2), Alagoas (2), Minas Gerais (1), Paraná (1), Rondônia (1).

Cinco pessoas morreram ao consumir bebidas contaminadas com metanol em São Paulo. Outros nove óbitos suspeitos seguem em investigação: 3 em São Paulo e em Pernambuco e 1 em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Ceará.

