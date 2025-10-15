Noivo filmou

Padre é investigado após ser flagrado com noiva de fiel dentro de casa paroquial

Religioso nega envolvimento e diz que mulher pediu abrigo para dormir no local Diocese de Diamantino (MT) afirma que medidas canônicas estão sendo tomadas

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 07:18

Um padre da Diocese de Diamantino (MT) está sendo investigado pela Igreja Católica após ter sido flagrado com a noiva de um fiel dentro da casa paroquial de Nova Maringá, cidade a 392 km de Cuiabá.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais após a divulgação de um vídeo que mostra o religioso e a mulher no interior do imóvel.

Identificado como padre Luciano Braga Simplício, o sacerdote aparece nas imagens sendo confrontado por um homem que arromba a porta da residência e encontra a mulher, chorando embaixo da pia do banheiro. O nome dela não foi divulgado.

Em áudios que também se espalharam pelas redes, o padre tenta explicar o ocorrido e nega qualquer envolvimento com a jovem. Segundo ele, a mulher teria pedido autorização para usar um quarto anexo à residência paroquial para tomar banho, pois tinha trabalhado pela manhã na igreja.

Padre Luciano Braga Simplício, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida — Foto: Reprodução Crédito: Reprodução

"Ela brincou: 'padre, eu vou dormir ali', e eu disse que lá fora não tinha problema. Ela estava sozinha e o menino [noivo] tinha viajado", contou.

"Então ela foi para a casa paroquial comigo. Eu fui tomar banho, e aí de repente escutei barulho. Ela falou que tinha gente batendo na porta. Quando saí, ela já estava dentro da casa, assustada. (...) Não teve nada com ela, o problema é que na hora que eles chegaram, eu tinha ido tomar banho e ela estava lá, ela não queria ser vista. Ela disse que tinha medo porque já foi assaltada. Era onze e pouca. Não teve nada além disso", afirma o padre no áudio.

A Diocese de Diamantino confirmou, em nota oficial, que está ciente do caso e que "todas as medidas canônicas previstas já estão sendo devidamente tomadas, tendo em vista o bem da Igreja e do povo de Deus". O comunicado é assinado por dom Vital Chitolina, bispo diocesano.

O padre ainda não se pronunciou publicamente além dos áudios que circulam nas redes sociais. A reportagem não conseguiu localizá-lo.

