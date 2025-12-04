Belo Horizonte

Suposto confronto entre facções deixa dois mortos e ao menos nove feridos em MG

Segundo a Polícia Militar, houve um confronto entre membros de duas organizações criminosos rivais; porém, familiares dos feridos relatam que parte dos baleados participava de um churrasco e não tinha relação com o crime

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 14:05

Fuzis, pistolas e supostos uniformes da Polícia Civil apreendidos após tiroteio Crédito: Divulgação/Polícia Civil de Minas Gerais

Um tiroteio deixou duas pessoas mortas e ao menos outros nove feridos na madrugada desta quinta-feira (4) na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, houve um confronto entre membros de duas organizações criminosos rivais. Familiares dos feridos, porém, relatam que parte dos baleados participava de um churrasco e não tinha relação com o crime. Os feridos foram levados para o Hospital João 23, e o estado de saúde deles não foi informado.

Até o momento, 12 pessoas foram presas, segundo o vice-governador, Mateus Simões (PSD). A Polícia Civil diz que a ocorrência está em andamento. De acordo com informações da PM, o confronto aconteceu durante um churrasco após uma partida de futebol. O grupo que estava no local teria sido surpreendido por homens que saíram de um carro e de duas motos vestidos com roupas que seriam uniformes da Polícia Civil de Minas Gerais. Uma perícia irá apurar se as vestimentas são de fato da corporação ou uma simulação.

De acordo com a PM, o alvo era um dos chefes de facção que atua no Barreiro, que estava na confraternização protegido por seguranças da organização. O motorista do veículo foi encontrado morto com um fuzil sobre o corpo, segundo os agentes. A outra vítima chegou foi encaminhada ao hospital Júlia Kubitschek e não resistiu. As identidades e os antecedentes das vítimas não foram divulgados pela polícia.

O vice-governador comentou a ocorrência durante entrevista coletiva na manhã desta quinta. Ele afirmou que se trata de um confronto entre facções do Rio e de São Paulo, "que tentam se instalar em Minas Gerais". "Nós vamos continuar atuando como atuamos na madrugada de hoje. Primeiro, sem medo, segundo, com todo o nosso efetivo, para garantir que as pessoas sejam presas. Mas nós vamos cobrar também uma reação legislativa para que possamos punir de outra forma o uso do uniforme das nossas autoridades", disse Simões.

