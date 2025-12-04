Morte acidental

Homem morre atingido por barra de supino em academia, no Recife

Ele fazia o exercício de supino reto com barra livre quando o equipamento caiu sobre o tórax. Caso foi registrado na polícia como morte acidental

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 08:47

Homem praticava musculação há 30 anos e se acidentou, no Recife Crédito: Reprodução/CBN Recife

O carnavalesco Ronald José Salvador Montenegro, 55, presidente do Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes, de Olinda, em Pernambuco, morreu na segunda-feira (1º) após um acidente na academia em que praticava atividades físicas. Ele fazia o exercício de supino reto com barra livre quando o equipamento caiu sobre o tórax. O caso foi registrado na polícia como morte acidental, mas o laudo sobre o ocorrido ainda não foi finalizado.



Segundo a RW Academia, o aluno foi atendido rapidamente por uma equipe do local e, em seguida, recebeu socorro especializado. "Apesar de todos os esforços empregados, recebemos com imenso pesar a notícia do falecimento", diz nota divulgada pela academia. "Transmitimos aos familiares e amigos as nossas mais sinceras condolências, desejando força e conforto neste momento de dor incomensurável".

Também em nota, a Prefeitura de Olinda lamentou a morte. Montenegro era considerado um guardião da memória do Carnaval da cidade. "À frente do Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinda, transformou o espaço em um dos mais importantes pontos de visitação da nossa cidade histórica, encantando moradores e visitantes e mantendo viva uma tradição que orgulha Olinda e o mundo", diz a prefeitura.

O Palácio dos Bonecos suspendeu as atividades até a sexta-feira (5). "Sua dedicação, visão e amor pelo Carnaval marcaram gerações e seguirão em cada detalhe de nosso trabalho", declarou a direção.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta