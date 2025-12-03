Home
>
Brasil
>
Grupo criava registros fantasmas de veículos em fraude no Detran do DF

Grupo criava registros fantasmas de veículos em fraude no Detran do DF

A ação começou após o Detran/DF detectar irregularidades frequentes envolvendo veículos pesados; grupo invadia aparelhos eletrônicos para conseguir credenciais falsas e acessar o sistema do Detran

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 14:36

Polícia Civil do Distrito Federal apreendeu carros de luxos em cidade do interior de São Paulo
Polícia Civil do Distrito Federal apreendeu carros de luxos em cidade do interior de São Paulo Crédito: Divulgação/PCDF

A Polícia Civil do Distrito Federal realizou nesta quarta-feira (3) a Operação Código Fantasma para acabar com uma organização criminosa que fraudava emplacamentos. A ação começou após o Detran/DF detectar irregularidades frequentes envolvendo veículos pesados. O grupo invadia aparelhos eletrônicos para conseguir credenciais falsas e acessar o sistema do Detran. Com isso, criava registros de veículos com documentos falsificados ou, em alguns casos, inexistentes.

Recomendado para você

A ação começou após o Detran/DF detectar irregularidades frequentes envolvendo veículos pesados; grupo invadia aparelhos eletrônicos para conseguir credenciais falsas e acessar o sistema do Detran

Grupo criava registros fantasmas de veículos em fraude no Detran do DF

Decisão será levada para referendo do plenário, em meio a ofensiva de bolsonaristas contra ministros do Supremo

Gilmar Mendes decide que só PGR pode pedir impeachment de ministros do STF

O alvo era um vizinho da vítima; o advogado foi preso na terça (02) com seis outras pessoas suspeitas de participação na morte do motorista de ônibus

Advogado é preso por passar endereço errado e homem ser morto por engano no PR

O esquema se destacou pela sofisticação. Eram utilizado análise de rastros digitais, conexões mascaradas por serviços de anonimização e cruzamento de dados de diversas bases de informação. O nome da operação faz referência à criação de "registros fantasmas", realizados por acessos igualmente clandestinos ao sistema.

Os criminosos burlavam os sistemas de segurança e registravam veículos sem pagar taxas ou fazer as vistorias obrigatórias. Segundo a polícia, eles usavam VPNs para esconder a origem das conexões e transferiam os veículos para outros estados para dificultar o rastreamento.

O grupo usava empresas de fachada e revendas de automóveis para fingir legalidade. Parte do dinheiro ilegal foi convertido em criptomoedas, caracterizando lavagem de dinheiro e tornando a investigação financeira mais complexa. Cada integrante exercia uma função específica. Isso envolvia a execução técnica das invasões, suporte de infraestrutura digital e operação de empresas utilizadas para dar destino aos registros fraudulentos.

Três suspeitos foram encontrados em uma casa de alto padrão em Fernandópolis (SP). Na ação, a polícia apreendeu carros de luxo e vários equipamentos eletrônicos, que passarão por perícia para coletar provas digitais. As contas bancárias dos investigados também foram bloqueadas.

Os suspeitos vão responder por invasão de dispositivo eletrônico, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As penas somadas podem chegar a 17 anos de prisão, além de multa. Os investigados moram no interior de São Paulo e possuem vínculo familiar entre si.

A investigação contou com apoio técnico do Detran/DF, que apoiou para a identificação dos envolvidos. Ela foi conduzida pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC/Decor). A investigação contínua para identificar outros suspeitos, mapear todas as fraudes e aprofundar a análise de criptomoedas e equipamentos apreendidos.

Leia mais

Imagem - Advogado é preso por passar endereço errado e homem ser morto por engano no PR

Advogado é preso por passar endereço errado e homem ser morto por engano no PR

Imagem - Menino de 10 anos perde visão de olho após levar soco em escola do RJ

Menino de 10 anos perde visão de olho após levar soco em escola do RJ

Imagem - Homem em situação de rua é baleado após tentar invadir banco no DF

Homem em situação de rua é baleado após tentar invadir banco no DF

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais