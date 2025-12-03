Home
Homem em situação de rua é baleado após tentar invadir banco no DF

O vigilante atirou após o homem tentar forçar a porta externa da agência; baleado foi socorrido em estado grave

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 14:11

O homem foi baleado na cabeça após tentar invadir a agência
O homem foi baleado na cabeça após tentar invadir a agência Crédito: Reprodução/Google Street View

Um homem em situação de rua foi baleado na cabeça após tentar invadir uma agência da Caixa em Samambaia do Sul (DF) na madrugada desta quarta-feira (3). O vigilante atirou após o homem, que é venezuelano, tentar forçar a porta externa da agência. A tentativa de invasão aconteceu na QS 116, por volta de 1h, segundo relatório de ocorrência. O baleado foi socorrido em estado grave. Ele estava intubado na manhã de hoje e, segundo a Polícia Civil, não teve condições de prestar depoimento por causa do estado de saúde.

O autor dos tiros se apresentou à delegacia, entregando a arma e as munições usadas. A Polícia Civil informou que ele deu a sua versão sobre os fatos e que se colocou à disposição das autoridades. A testemunha que estava com o homem em situação de rua também foi ouvida, assim como os policiais militares acionados para a ocorrência. O caso está a cargo da 32ª DP. O UOL buscou a Caixa Econômica para saber se o banco quer se posicionar sobre o assunto. O espaço segue aberto para manifestação.

