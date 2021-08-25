Substância presente em veneno de cobra pode inibir avanço da Covid-19

Cobra jararacuçu Crédito: Instituto Vital Brazil

Molecules, no último dia 12 de agosto. Pesquisadores de universidades de São Paulo identificaram uma proteína presente no veneno da cobra jararacuçu que pode ajudar no tratamento da Covid-19 . O peptídeo identificado inibiu 75% da capacidade do novo coronavírus de se replicar em células de macaco. O estudo da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) foi publicado na revista científica, no último dia 12 de agosto.

Professor do Instituto de Química, Eduardo Maffud é um dos responsáveis pelo estudo e explica que o grupo de pesquisa já havia identificado toxinas no veneno da jararacuçu que tinham atividade antibacteriana. “Com o avanço da Covid-19, a gente posicionou vários dos nossos peptídeos para ver se eles apresentavam atividade contra o Sars-CoV-2. Felizmente, a gente obteve esse resultado interessante”, disse.

De acordo com o pesquisador, um possível remédio com o composto descoberto, ao desacelerar a replicação do coronavírus, daria mais tempo para o organismo agir e criar os anticorpos necessários para resistir à doença. “Isso ainda está em andamento, precisaria de estudos adicionais, mas a gente viu que esse peptídeo impede a replicação ou a multiplicação das partículas virais”, acrescentou Maffud.

Os pesquisadores ainda vão avaliar também a eficiência de diferentes dosagens da molécula, e se ela pode exercer funções de proteção na célula, o que poderia evitar, inclusive, a invasão do coronavírus no organismo.

Segundo Maffud, os estudos vão seguir com a identificação de outros alvos em que esse peptídeo pode agir e no melhoramento da atividade dessa molécula para, então, serem feitos testes in vivo em cobaias, como camundongos. “Se o resultado for positivo, vamos desenvolver um tratamento", adiantou.