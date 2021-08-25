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Imunização

Covid-19: Anvisa autoriza novo estudo para desenvolvimento de vacina

Estudo ocorrerá também em outros países, como Argentina, Colômbia, Peru, México, Estados Unidos; a previsão é que, ao todo, esta etapa conte com 7.116 voluntários

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 15:36

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

25 ago 2021 às 15:36
Sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
A Anvisa autorizou novo estudo para desenvolvimento de vacina contra o coronavírus.  Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou um novo estudo para o desenvolvimento de uma vacina contra a covid-19. A pesquisa será conduzida pela indústria de biotecnologia Inovio Pharmaceuticals, com sede nos Estados Unidos.
O estudo ocorrerá em diversos países além do Brasil, como Argentina, Colômbia, Peru, México, Estados Unidos, República Checa, Polônia, Filipinas e Tailândia. A previsão é da participação de 7.116 voluntários.
A autorização é para a fase 3 da pesquisa, quando é analisada a segurança e eficácia em uma grande quantidade de pessoas. Dois voluntários a cada três receberão doses de vacina e um, uma de placebo.
As fases 1 e 2 já foram realizadas nos Estados Unidos, na Coreia do Sul e na China. Esse é o 12º estudo clínico para vacinas contra a covid-19 autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

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