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Educação

STF mantém cobrança de mensalidade em colégios militares

Ministros concordaram que esse tipo de instituição não recebe mesmos repasses das escolas públicas civis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2018 às 20:57

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 20:57

Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Nelson Jr./SCO/STF
Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou que colégios militares podem cobrar contribuição obrigatória dos alunos matriculados. Os ministros concordaram que esse tipo de instituição, apesar de pública, não recebe os mesmos repasses das escolas públicas civis. Portanto, as mensalidades seriam essenciais para garantir o funcionamento dos colégios. De acordo com a legislação, o aluno aprovado para uma escola militar que comprovar renda insuficiente para custear a mensalidade terá a vaga garantida de forma gratuita.
A decisão foi tomada no julgamento de uma ação apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra a cobrança de mensalidade nos colégios militares. Segundo o processo, o custo mensal para o Ensino Fundamental é de R$ 226 e do Ensino Médio. R$ 251.
Na ação, a PGR argumentou que a legislação sobre escolas militares violam a Constituição Federal, que garante educação como dever do estado e a gratuidade no ensino em estabelecimentos oficiais. Os ministros concordaram com a argumentação do governo de que os colégios militares são instituições do Exército e têm características próprias, apartadas do sistema educacional brasileiro. E que a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que fixa a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, exclui os colégios militares da regra.
Os ministros também argumentaram que o ensino militar não é obrigatório. E, se a família preferir, pode matricular o aluno em um colégio civil, com a garantia da gratuidade do ensino.
"Não é todo tipo de ensino prestado pelo poder público que deve ser gratuito. O sistema militar não faz parte da estrutura constitucional regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação para o oferecimento universal gratuito do ensino. A vaga está garantida no sistema universal, há possibilidade de escolha", explicou o ministro Alexandre de Moraes.

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