STF inicia 2° dia de interrogatórios do núcleo 1 da trama golpista

STF inicia 2º dia de interrogatórios do núcleo 1 da trama golpista

O primeiro depoimento nesta terça-feira (10) será do ex-comandante da Marinha Almir Garnier; acompanhe ao vivo

BRASÍLIA - O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia nesta terça-feira (10), às 9h, o segundo dia de interrogatórios dos réus do núcleo 1 da trama golpista ocorrida durante o governo de Jair Bolsonaro . >

Bolsonaro diz que Cid poderia ter dito 'não' a quem o procurasse com ideias de ruptura

O primeiro depoimento será do ex-comandante da Marinha Almir Garnier. De acordo com investigações da Polícia Federal (PF), o almirante teria colocado suas tropas à disposição de Bolsonaro para ações golpistas.>

A fala do militar teria ocorrido durante reunião realizada em 2022 com os comandantes das Forças Armadas. Durante o encontro, Bolsonaro apresentou estudos para decretação de estado de sítio e de operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.>