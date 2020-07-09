SP ultrapassa 17 mil mortes por Covid-19; casos já são quase 350 mil

© Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

O número de mortes por novo coronavírus no Estado de São Paulo chegou a 17.118 nesta quinta-feira, 9, das quais 330 foram registradas em menos de 24 horas. O total de casos chegou a 349 715, sendo 8.350 confirmados desde o fim da tarde de quarta-feira, 8.

Os novos números foram anunciados no início da tarde desta quinta-feira, durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. A taxa de ocupação de leitos de UTI é de 64,7% no Estado, média que chega a 63,6% na Grande São Paulo.

Ao todo, são 5.339 internados com confirmação ou suspeita da covid-19 na UTI, além de outras 7.982 internações em leitos de enfermaria, totalizando 13.321 pacientes. Desde o início da pandemia da covid-19, 50.577 pacientes tiveram alta.

A estimativa da Secretaria Estadual da Saúde é que o número de casos chegue a 470 mil até 15 de junho, enquanto as mortes fiquem entre 18 mil e 23 mil.

Na coletiva, o coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19, João Gabbardo, anunciou uma nova ferramenta para monitorar casos no Estado. Ela inclui projetos pilotos em Araraquara, São Bernardo do Campo e Bauru, para identificar e rastrear contactantes que tiveram proximidade com um infectado por ao menos 15 minutos. Os planos do governo preveem ampliar a medida para 100 municípios até o início de agosto.

Durante a coletiva, o diretor técnico-científico da Fundação Pró-Sangue, Alfredo Mendrone Junior, ainda abordou a queda de 50% na doação de sangue na instituição, que atende 20 mil pacientes por mês. Segundo ele, a situação se torna ainda mais preocupante a medida que as cirurgias eletivas sejam retomadas na rede de saúde. "Já tivemos quedas em outros momentos, mas nunca foi tão duradoura", disse.