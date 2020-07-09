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Pós pandemia

Covas anuncia reabertura de parques em São Paulo a partir de segunda

Segundo o prefeito, os parques poderão funcionar de segunda a sexta, entre 10h e 16h, com exceção dos dois maiores (Carmo e Ibirapuera), que abrem das 6h às 16h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2020 às 14:41

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 14:41

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas durante entrevista coletiva
Prefeito Bruno Covas (PSDB)  Crédito: João Alvarez/Fotoarena/Folhapress
São Paulo vai reabrir 70 de seus mais de 100 parques a partir da próxima segunda-feira (13), inclusive seus dois maiores, o Ibirapuera e o Parque do Carmo.
"Apenas 40% da capacidade, teremos controle na entrada, é obrigatória a utilização de máscaras, os bebedouros estarão fechados por orientação da vigilância sanitária", afirmou nesta quinta-feira (9) o prefeito Bruno Covas (PSDB).
Segundo ele, os parques poderão funcionar de segunda a sexta, entre 10h e 16h, com exceção dos dois maiores (Carmo e Ibirapuera), que abrem das 6h às 16h.
Não serão permitidas atividades em grupos -parquinhos infantis e espaços de prática de esporte coletivo seguirão fechados neste primeiro momento.

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De acordo com o prefeito, o decreto com todas as regras para funcionamento dos espaços será publicado nesta sexta-feira (10).
"Também amanhã [sexta] deveremos assinar o protocolo com o setor de academia e do audiovisual, estamos ainda fechando esses dois protocolos. Até amanhã teremos a minuta final com todas as regras que deverão observar para que os dois setores possam voltar a funcionar a partir de segunda-feira, 13 de julho, na cidade de São Paulo", completou Covas.

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