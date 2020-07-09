Covas anuncia reabertura de parques em São Paulo a partir de segunda

Prefeito Bruno Covas (PSDB) Crédito: João Alvarez/Fotoarena/Folhapress

São Paulo vai reabrir 70 de seus mais de 100 parques a partir da próxima segunda-feira (13), inclusive seus dois maiores, o Ibirapuera e o Parque do Carmo.

"Apenas 40% da capacidade, teremos controle na entrada, é obrigatória a utilização de máscaras, os bebedouros estarão fechados por orientação da vigilância sanitária", afirmou nesta quinta-feira (9) o prefeito Bruno Covas (PSDB).

Segundo ele, os parques poderão funcionar de segunda a sexta, entre 10h e 16h, com exceção dos dois maiores (Carmo e Ibirapuera), que abrem das 6h às 16h.

Não serão permitidas atividades em grupos -parquinhos infantis e espaços de prática de esporte coletivo seguirão fechados neste primeiro momento.

De acordo com o prefeito, o decreto com todas as regras para funcionamento dos espaços será publicado nesta sexta-feira (10).