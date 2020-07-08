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Pandemia

Casos de Covid-19 em SP somam 341.365; óbitos chegam a 16.788

Com os novos dados divulgados, entre terça (7), e quarta (8), foram registrados 8.657 novos casos de contaminação pelo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2020 às 16:25

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 16:25

© Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena
© Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
O secretário-executivo do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, João Gabbardo, informou que o Estado registra 341.365 casos confirmados da Covid-19 e 16.788 óbitos por causa da doença. Com os novos dados divulgados, entre terça (7), e quarta (8), foram registrados 8.657 novos casos de contaminação pelo coronavírus, um aumento de 2,6% em 24h, e 313 novas mortes, crescimento de 1,9%.
Em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, Gabbardo informou que a taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 64,5% e na Grande São Paulo, de 63,5%.
O governador do Estado, João Doria (PSDB), informou que o Hospital de Campanha do Ibirapuera, na capital paulista, deverá passar a receber preferencialmente pacientes da região de Campinas bem como de outras áreas do interior. "Com a diminuição da propagação do coronavírus na capital e o aumento no interior, o Hospital de Campanha do Ibirapuera a partir de hoje será referenciado para atender os pacientes da região de Campinas e de outras regiões do interior de São Paulo de acordo com a demanda", comunicou.

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