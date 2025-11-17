Fraude

SP: Polícia prende dez pessoas e desarticula esquema de falsificação de bebidas

Os presos responderão pelos crimes de associação criminosa, uso ilícito de marcas e adulteração de produtos, previstos na Lei de Propriedade Industrial, além dos crimes contra o Código de Defesa do Consumidor

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 09:24

Apesar da adulteração ser mais comum em bebidas destiladas, a a contaminação pode acontecer com qualquer outro tipo de bebida alcoólica. Crédito: Freepik

A Polícia Civil de São Paulo prendeu em flagrante dez pessoas, por falsificação de bebidas alcoólicas em Itu, no interior paulista. A ação, ocorrida na sexta-feira (14), também recolheu diversas garrafas adulteradas, rótulos, tampas e outros materiais utilizados no esquema. As investigações da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de Sorocaba tiveram início após a informação de que uma associação criminosa estaria utilizando um galpão, no bairro Jardim Paraíso, para a adulteração de bebidas.



O grupo adquiria bebidas de baixo custo e aplicava rótulos e tampas de marcas mais caras para, em seguida, revendê-las aos consumidores. Durante a operação, a polícia flagrou a chegada de um caminhão com uma carga que seria adulterada. Dentro do galpão, foram encontradas diversas garrafas já falsificadas, além de grande quantidade de rótulos, tampas e outros materiais.

Os presos responderão pelos crimes de associação criminosa, uso ilícito de marcas e adulteração de produtos, previstos na Lei de Propriedade Industrial, além dos crimes contra o Código de Defesa do Consumidor. As investigações continuam com o objetivo de identificar e prender outros integrantes do grupo. Os presos seguem à disposição da Justiça.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta