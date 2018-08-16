Sonia Guajajara, vice de Boulos, usa nome indígena com amparo da lei

Tarja Passando a Limpo Eleições Crédito: Marcelo Franco

Publicações nas redes sociais acusam a candidata a vice-presidência pelo PSOL, Sonia Guajajara, de mentir "até no nome. Para justificar a acusação, as postagens incluem uma captura de tela do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o nome completo da candidata, Sonia Bone de Souza Silva Santos, mas suprime a parte em que Sonia se declara indígena.

Sonia adota o nome de seu povo, Guajajara, como identidade pública, inclusive na candidatura registrada no TSE, o que é permitido por lei. De acordo com a Resolução 23.548 do TSE , o nome utilizado na urna eletrônica pode ser um apelido ou o nome pelo qual o candidato é mais conhecido.

A verificação foi realizada pelo projeto Comprova. Profissionais de nove veículos de mídia do Brasil concordaram com a checagem: revista piauí, Correio do Povo, Bandnews FM, Jornal do Commercio, Poder360, UOL, Folha de S. Paulo, Rádio Bandeirantes e Gazeta Online. Você pode sugerir verificações pelo WhatsApp do projeto: (11) 97795-0022

Vice de Boulos, Sonia Guajajara usa nome indígena com amparo da legislação Crédito: Reprodução

Qualquer pessoa pode se declarar indígena e não existem documentos oficiais que atestem pertencimento aos povos existentes. Sonia é da etnia Guajajara/Tentehar, que habita a Terra Indígena Arariboia, no Maranhão.

"Filha de pais analfabetos, deixou suas origens pela primeira vez aos 15 anos, quando recebeu ajuda da Funai para cursar o ensino médio em Minas Gerais. Depois, voltou para o Maranhão, onde se formou em Letras e Enfermagem, e fez pós-graduação em Educação Especial, diz trecho da biografia da candidata extraído do site do seu partido.

Quando Sonia nasceu, em março de 1974, o Estatuto do Índio e a Lei de Registros estavam em vigor havia poucos meses  ambas as legislações são de dezembro de 1973. Elas previam normas para os registros de índios, mas somente para os não integrados à "comunhão nacional", ou seja, aos que viviam isolados.

O Estatuto determinou que os nascimentos fossem "registrados de acordo com a legislação comum, atendidas as peculiaridades de sua condição quanto à qualificação do nome, prenome e filiação".

A Lei de Registros dizia, porém, que índios não integrados à sociedade não eram obrigados a fazer o registro de nascimento em cartório, o que poderia ser feito em livro próprio do órgão federal de assistência aos índios.

O fim da tutela, em 1988, como determinou a Constituição, deu mais autonomia aos indígenas. Passou a prevalecer a autodeterminação dos povos e a autodeclaração por parte de indivíduos e grupos.

Porém, a questão do registro não se resolvia na prática. Por este motivo, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) decidiram adotar, em 2012, uma resolução conjunta "considerando a necessidade de se regulamentar em âmbito nacional o assento de nascimento de indígenas nos Serviços de Registro Civil das Pessoas Naturais".

Os conselhos estabeleceram que "no assento de nascimento do indígena, integrado ou não, deve ser lançado, a pedido do apresentante, o nome indígena do registrando, de sua livre escolha" e que "no caso de registro de indígena, a etnia do registrando pode ser lançada como sobrenome, a pedido do interessado".