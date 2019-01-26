Sobe o número de mortos da tragédia em Brumadinho, Minas Gerais Crédito: Giazi Cavalcante/Codigo19

Natália Oliveira - O Tempo MG -Pelo menos 34 pessoas já morreram após o rompimento da barragem Mina do Feijão em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (25). De acordo com o Corpo de Bombeiros são 81 desabrigados por causa da lama.

O número de desaparecidos foi atualizado para 296, sendo 166 funcionários da Vale e 130 funcionários terceirizados continuam não localizados.No total, 23 pessoas estão hospitalizadas.





A médica do trabalho Marcelle Porto Cangussu, enteada do juiz Christian Garrido Higuchi, que coordena a Central de Precatórios do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), é a primeira vítima confirmada da tragédia do rompimento da barragem I da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Um Instituto Médico-Legal (IML) foi montado em Brumadinho para ajudar na identificação das vítimas. "As Forças também esclarecem que houve um alarme falso de rompimento de outra barragem. Funcionários da empresa realizam um bombeamento para drenagem desta barragem. A

arrecadação de donativos foi interrompida, por falta de espaço para armazenamento, devido ao grande volume de doações", informa o governo por nota. O governo informa que familiares das vítimas devem buscar informações na Estação de Conhecimento, em Brumadinho, localizado ao lado da UPA da cidade.