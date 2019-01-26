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Barragem da Vale

Sobe o número de mortos da tragédia em Brumadinho, Minas Gerais

Cães farejadores são utilizados pelo Corpo de Bombeiros para ajudar a encontrar os corpos

Publicado em 26 de Janeiro de 2019 às 17:38

Publicado em 

26 jan 2019 às 17:38
Sobe o número de mortos da tragédia em Brumadinho, Minas Gerais Crédito: Giazi Cavalcante/Codigo19
Natália Oliveira - O Tempo MG -Pelo menos 34 pessoas já morreram após o rompimento da barragem Mina do Feijão em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (25). De acordo com o Corpo de Bombeiros são 81 desabrigados por causa da lama.
O número de desaparecidos foi atualizado para 296, sendo 166 funcionários da Vale e 130 funcionários terceirizados continuam não localizados.No total, 23 pessoas estão hospitalizadas.
 
A médica do trabalho Marcelle Porto Cangussu, enteada do juiz Christian Garrido Higuchi, que coordena a Central de Precatórios do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), é a primeira vítima confirmada da tragédia do rompimento da barragem I da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte.
Um Instituto Médico-Legal (IML) foi montado em Brumadinho para ajudar na identificação das vítimas. "As Forças também esclarecem que houve um alarme falso de rompimento de outra barragem. Funcionários da empresa realizam um bombeamento para drenagem desta barragem. A
arrecadação de donativos foi interrompida, por falta de espaço para armazenamento, devido ao grande volume de doações", informa o governo por nota. O governo informa que familiares das vítimas devem buscar informações na Estação de Conhecimento, em Brumadinho, localizado ao lado da UPA da cidade.
Em Belo Horizonte, no ginásio da Academia da Polícia Civil (avenida Oscar Negrão de Lima, 200 - Nova Gameleira) também está sendo feito atendimento e orientações sobre liberação de corpos.

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