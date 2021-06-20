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O que os outros disseram

Silêncio de Bolsonaro sobre mortos por Covid-19 destoa de discursos históricos

Veja o que disseram ex-presidentes em tragédias de proporções menores que comoveram o país
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 jun 2021 às 20:33

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 20:33

Jair Bolsonaro em Culto em comemoração dos 110 anos da Assembleia de Deus no Brasil, em Belém
Jair Bolsonaro em culto em comemoração dos 110 anos da Assembleia de Deus no Brasil, em Belém Crédito: Isac Nóbrega/PR
"De todos os talentos concedidos aos homens, nenhum é tão precioso como a graça da oratória. Quem dela desfruta possui um poder mais duradouro do que o de um grande rei."
Relembrada por livros como "Discursos que Mudaram a História", a célebre pensada de Winston Churchill, primeiro-ministro britânico e líder no combate ao nazismo durante a Segunda Guerra, ecoou por toda a segunda metade do século 20 e determinou a forma como alguns presidentes passaram a se expressar em público, especialmente diante de tragédias. Incluindo-se líderes brasileiros. Até Bolsonaro, que até a noite deste domingo (20) não se manifestou sobre os mais de 500 mil mortos por Covid-19 no país.
O silêncio do presidente da República diante desta marca – número levantado pelo consórcio de imprensa e não reconhecido oficialmente pelas autoridades do governo federal – causa forte ruído inclusive ao ser comparado com tragédias de proporções menores que comoveram o país.
Abaixo, leia o que disseram governantes que estavam no poder quando o país assistiu a quedas de aviões e incêndios, entre outras fortes lembranças de acontecimentos marcados pela morte em massa e a tristeza decorrente sentida não só pelos entes, mas por toda a população.
INCÊNDIO DO GRAN CIRCO AMERICANO, MAIS DE 500 MORTES (1961)
"Meu Deus, que tragédia, que tragédia. Não é possível. Vi o espetáculo mais triste da minha vida"
João Goulart - Então presidente da República
QUEDA DE AVIÃO DA TAM EM SP, 99 MORTOS (1996)
"O que é importante é expressar que, realmente, todos nós, todos mesmo, sem exceção, nos sentimos constrangidos e irmanados com o sofrimento dos familiares e pensando naqueles que se foram"
Fernando Henrique Cardoso (PSDB) - Então presidente da República
ACIDENTE DA TAM EM CONGONHAS, 199 MORTOS (2007)
"Sei que nada é igual ao sofrimento das famílias que perderam seus entes queridos no acidente. Mas quero dizer que sentimos suas perdes como se fossem nossas"
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - Então presidente da República
INCÊNDIO NA BOATE KISS, 242 MORTOS E MAIS DE 600 FERIDOS (2013)
"Nesse momento de tristeza, nós estamos juntos, necessariamente, e iremos superar, mantendo a tristeza"
Dilma Rouseff (PT) - Então presidente da República
ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM MARIANA (2015)
"A ação irresponsável de empresas provocou o maior desastre ambiental na história do Brasil na grande bacia hidrográfica do rio Doce"
Dilma Rousseff (PT) - Então presidente da República
ACIDENTE AÉREO DA CHAPECOENSE, 71 MORTOS (2016)
"Eu quero, mais uma vez, lamentar o infausto acontecimento que gerou o falecimento de uma equipe de futebol e vários que a acompanhavam. Para nós, é um fato tristíssimo e a única coisa que podíamos fazer era tomar providências para dar apoio às famílias que se enlutaram neste momento"
Michel Temer (MDB) - Então presidente da República

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