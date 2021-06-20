Silêncio de Bolsonaro sobre mortos por Covid-19 destoa de discursos históricos

Jair Bolsonaro em culto em comemoração dos 110 anos da Assembleia de Deus no Brasil, em Belém Crédito: Isac Nóbrega/PR

"De todos os talentos concedidos aos homens, nenhum é tão precioso como a graça da oratória. Quem dela desfruta possui um poder mais duradouro do que o de um grande rei."

Relembrada por livros como "Discursos que Mudaram a História", a célebre pensada de Winston Churchill, primeiro-ministro britânico e líder no combate ao nazismo durante a Segunda Guerra, ecoou por toda a segunda metade do século 20 e determinou a forma como alguns presidentes passaram a se expressar em público, especialmente diante de tragédias. Incluindo-se líderes brasileiros. Até Bolsonaro, que até a noite deste domingo (20) não se manifestou sobre os mais de 500 mil mortos por Covid-19 no país.

O silêncio do presidente da República diante desta marca – número levantado pelo consórcio de imprensa e não reconhecido oficialmente pelas autoridades do governo federal – causa forte ruído inclusive ao ser comparado com tragédias de proporções menores que comoveram o país.

Abaixo, leia o que disseram governantes que estavam no poder quando o país assistiu a quedas de aviões e incêndios, entre outras fortes lembranças de acontecimentos marcados pela morte em massa e a tristeza decorrente sentida não só pelos entes, mas por toda a população.

INCÊNDIO DO GRAN CIRCO AMERICANO, MAIS DE 500 MORTES (1961)

"Meu Deus, que tragédia, que tragédia. Não é possível. Vi o espetáculo mais triste da minha vida" João Goulart - Então presidente da República

QUEDA DE AVIÃO DA TAM EM SP, 99 MORTOS (1996)

"O que é importante é expressar que, realmente, todos nós, todos mesmo, sem exceção, nos sentimos constrangidos e irmanados com o sofrimento dos familiares e pensando naqueles que se foram" Fernando Henrique Cardoso (PSDB) - Então presidente da República

ACIDENTE DA TAM EM CONGONHAS, 199 MORTOS (2007)

"Sei que nada é igual ao sofrimento das famílias que perderam seus entes queridos no acidente. Mas quero dizer que sentimos suas perdes como se fossem nossas" Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - Então presidente da República

INCÊNDIO NA BOATE KISS, 242 MORTOS E MAIS DE 600 FERIDOS (2013)

"Nesse momento de tristeza, nós estamos juntos, necessariamente, e iremos superar, mantendo a tristeza" Dilma Rouseff (PT) - Então presidente da República

ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM MARIANA (2015)

"A ação irresponsável de empresas provocou o maior desastre ambiental na história do Brasil na grande bacia hidrográfica do rio Doce" Dilma Rousseff (PT) - Então presidente da República

ACIDENTE AÉREO DA CHAPECOENSE, 71 MORTOS (2016)