Mudança em pauta

Senado pode votar aumento do número de deputados na quarta-feira (18)

Câmara dos Deputados aprovou o projeto em maio; caso aprovada, a alteração passa a valer já nas eleições de 2026

BRASÍLIA - O Senado Federal pode votar na próxima quarta-feira (18) o projeto que aumenta de 513 para 531 o número de parlamentares da Câmara dos Deputados . O projeto já foi aprovado na Casa no dia 6 de maio e, caso se torne lei, passará a valer a partir das eleições de 2026. >

Senado pode votar aumento do número de deputados na quarta-feira (18)

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirma que o aumento do número de deputados não deve ampliar os gastos públicos.>

"Não terá aumento de despesa em lugar nenhum, vai usar do próprio orçamento da Câmara dos Deputados. É apenas o cumprimento de uma decisão do Supremo, uma decisão judicial, e a nossa opinião no Senado é que nós temos que deliberar até o dia 30 de junho", afirmou.>