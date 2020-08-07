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Proposta

Senado aprova Protocolo de Nagoya e texto vai à promulgação

A aprovação da proposta faz parte de uma tentativa do Parlamento de acelerar a votação de projetos ambientais, diante de críticas internacionais sobre a gestão do setor no governo brasileiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2020 às 08:58

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 08:58

Plenário do Senado Federal
Senado aprova o Protocolo de Nagoya de forma simbólica Crédito: Roque de Sá/Agência Senado
Senadores aprovaram nesta quinta-feira (6), o Protocolo de Nagoya de forma simbólica. O texto vai agora à promulgação. O texto do acordo trata do patrimônio genético e a repartição de benefícios resultantes do desenvolvimento de produtos elaborados com base em plantas, animais ou micro-organismos nativos. O protocolo traz incentivos para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade.
A aprovação da proposta faz parte de uma tentativa do Parlamento de acelerar a votação de projetos ambientais, diante de críticas internacionais sobre a gestão do setor no governo brasileiro. A ideia é dar sinais positivos para acalmar investidores estrangeiros, principalmente do agronegócio.
O acordo foi criado pela Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), em sua décima reunião (COP 10), que ocorreu em outubro de 2010, em Nagoya, no Japão, e entrou em vigor em 12 de outubro de 2014. O Brasil é um dos quase 100 países que assinaram o protocolo.

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