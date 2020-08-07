Senado aprova Protocolo de Nagoya e texto vai à promulgação

Senadores aprovaram nesta quinta-feira (6), o Protocolo de Nagoya de forma simbólica. O texto vai agora à promulgação. O texto do acordo trata do patrimônio genético e a repartição de benefícios resultantes do desenvolvimento de produtos elaborados com base em plantas, animais ou micro-organismos nativos. O protocolo traz incentivos para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade.