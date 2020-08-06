Senado pede para governo incluir Pantanal no combate às queimadas

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), em sessão virtual Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado

O Senado pediu para o governo Jair Bolsonaro incluir o Pantanal nas atribuições do Conselho Nacional da Amazônia Legal em função das queimadas na região. O órgão é presidido pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e foi pressionado recentemente por investidores estrangeiros para dar respostas efetivas para o combate ao desmatamento.

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Simone Tebet (MDB-MS), elaborou uma indicação formal ao presidente da República. Após aval da Mesa Diretora da Casa, a sugestão vai ser encaminhada ao Palácio do Planalto.

"O gado está morrendo, o Rio Paraguai já não consegue navegabilidade, consequentemente estamos tendo prejuízos nas nossas exportações. Perde Mato Grosso do Sul, perde Brasil e perde o mundo. A maior planície alagável do mundo está literalmente em chamas", afirmou a senadora ao justificar o pedido.