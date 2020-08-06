Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Senado pede para governo incluir Pantanal no combate às queimadas
Incêndios

Senado pede para governo incluir Pantanal no combate às queimadas

As queimadas já devastaram mais de 1,2 milhão de hectares de vegetação nativa, nos dois últimos meses, no Pantanal, um dos principais ecossistemas brasileiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 17:28

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 17:28

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), em sessão que decidiu sobre o adiamento das eleições de 2020
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), em sessão virtual  Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado
O Senado pediu para o governo Jair Bolsonaro incluir o Pantanal nas atribuições do Conselho Nacional da Amazônia Legal em função das queimadas na região. O órgão é presidido pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e foi pressionado recentemente por investidores estrangeiros para dar respostas efetivas para o combate ao desmatamento.
A presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Simone Tebet (MDB-MS), elaborou uma indicação formal ao presidente da República. Após aval da Mesa Diretora da Casa, a sugestão vai ser encaminhada ao Palácio do Planalto.
"O gado está morrendo, o Rio Paraguai já não consegue navegabilidade, consequentemente estamos tendo prejuízos nas nossas exportações. Perde Mato Grosso do Sul, perde Brasil e perde o mundo. A maior planície alagável do mundo está literalmente em chamas", afirmou a senadora ao justificar o pedido.
As queimadas já devastaram mais de 1,2 milhão de hectares de vegetação nativa, nos dois últimos meses, no Pantanal, um dos principais ecossistemas brasileiros. Foram queimados 815 mil hectares em Mato Grosso do Sul e 350 mil hectares no território coberto pelo bioma em Mato Grosso de acordo com dados do Corpo de Bombeiros dos dois Estados.

Veja Também

Pantanal tem julho com maior número de queimadas já registrado

Nasa alerta que queimadas na Amazônia podem ser mais intensas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados