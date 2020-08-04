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Incêndios

Pantanal tem julho com maior número de queimadas já registrado

Os incêndios no pantanal cresceram cerca de 241% em relação ao mesmo mês de 2019. Em julho, o Programa Queimadas, do Inpe registrou 1.684 focos de calor no local

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 17:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2020 às 17:19
Aeronaves do Exército e da FAB reforçam o combate aos incêndios que atingem a região de Corumbá, no Pantanal do Mato Grosso do Sul
Aeronaves do Exército e da FAB reforçam o combate aos incêndios que atingem a região de Corumbá, no Pantanal do Mato Grosso do Sul Crédito: Governo do MS/Divulgação / Estadão
O fogo continua em expansão no pantanal. Após o primeiro semestre com maior número de queimadas no bioma, os focos de incêndio em julho na região são os maiores já registrados desde o início do monitoramento.
Os incêndios no pantanal cresceram cerca de 241% em relação ao mesmo mês de 2019. Em julho, o Programa Queimadas, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), registrou 1.684 focos de calor no pantanal. No mesmo período, em 2019, foram 494.
Além do elevado número total, o crescimento percentual expressivo está entre os três maiores já registrados para o mês.
As chamas avançam mesmo com a proibição, pelo governo federal, por 120 dias, de queimadas no pantanal e na Amazônia (que também teve aumento considerável do fogo em julho).
O recorde de julho se soma aos dos meses de março e abril, que também tiveram os maiores valores de focos de calor já registrados pelo Inpe no bioma.
Nos primeiros seis meses de 2020, o pantanal teve 2.534 focos de incêndio. Antes, o maior valor havia sido registrado em 2009, com 2.216 focos.
Uma análise recente da ONG ICV (Instituto Centro de Vida) mostra que 51% das queimadas no bioma estavam concentradas em propriedades particulares.
A situação de fogo no bioma já levou o governo de Mato Grosso do Sul a decretar situação de emergência. Em Mato Grosso, a fumaça chegou à Cuiabá, capital do estado.

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