Senado aprova medida que libera crédito de R$ 2,1 bi para ministérios

Os recursos foram liberados para a aplicação em ações de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Crédito: Pedro França/Agência Senado

O plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira (30) medida que liberou crédito extraordinário de mais de R$ 2,1 bilhões para os Ministérios da Educação, Saúde e Cidadania. A MP 941, que venceria hoje, foi aprovada de madrugada pela Câmara. Com a chancela dos senadores, o texto segue agora para a promulgação.

A medida foi relatada pelo senador Marcelo Castro (MDB-PI), que não propôs mudanças ao texto para evitar que caducasse. A MP foi editada em abril e repassou R$ 2,049 bilhões para o Ministério da Saúde, R$ 50,1 milhões para Ministério da Cidadania e R$ 14,9 milhões para o Ministério da Educação.