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Medida Provisória

Senado aprova medida que libera crédito de R$ 2,1 bi para ministérios

A MP 941, que venceria hoje, foi aprovada de madrugada pela Câmara. Com a chancela dos senadores, o texto segue agora para a promulgação.

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 18:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 18:08
O Projeto de Resolução segue para a promulgação Fonte: Agência Senado
Os recursos foram liberados para a aplicação em ações de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Crédito: Pedro França/Agência Senado
O plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira (30) medida que liberou crédito extraordinário de mais de R$ 2,1 bilhões para os Ministérios da Educação, Saúde e Cidadania. A MP 941, que venceria hoje, foi aprovada de madrugada pela Câmara. Com a chancela dos senadores, o texto segue agora para a promulgação.
A medida foi relatada pelo senador Marcelo Castro (MDB-PI), que não propôs mudanças ao texto para evitar que caducasse. A MP foi editada em abril e repassou R$ 2,049 bilhões para o Ministério da Saúde, R$ 50,1 milhões para Ministério da Cidadania e R$ 14,9 milhões para o Ministério da Educação.
Os recursos foram liberados para a aplicação em ações de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Segundo a Consultoria de Orçamento da Câmara, os três ministérios já gastaram R$ 1,675 bilhão, o equivalente a 79% do total liberado.

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