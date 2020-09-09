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Proteção

Senado aprova projeto que aumenta pena para maus-tratos contra animais

A proposta aprovada nesta quarta-feira (09) seguirá para sanção do presidente Jair Bolsonaro e, se virar lei, entrará em vigor imediatamente

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 18:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2020 às 18:47
Cães e gatos que vivem nas ruas da Serra terão pontos de alimentação espalhados pelas ruas da cidade
Atualmente, a legislação prevê detenção de três meses a um ano e multa para maus-tratos contra animais Crédito: Pixabay
Senado aprovou, nesta quarta-feira (9), um projeto que aumenta a pena para quem cometer maus-tratos contra cães e gatos. A proposta seguirá para sanção do presidente Jair Bolsonaro e, se virar lei, entrará em vigor imediatamente.
Atualmente, a legislação prevê detenção de três meses a um ano e multa para maus-tratos contra animais e, se a agressão resultar em morte, a punição é aumentada de um sexto a um terço. Com o projeto, quando se tratar de cão ou gato, a pena será de dois a cinco anos de prisão, multa e proibição da guarda.
Na prática, o aumento da pena diminui as chances de suspensão dos processos criminais, mesmo que não resultem em prisão efetiva do agressor.

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