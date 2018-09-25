Seis sites e aplicativos para entender melhor a política

O cenário político de polarização e incertezas faz com que muitas pessoas rejeitem o tema. Evitar conflitos com amigos e familiares, não reconhecer em nenhum candidato o merecimento de sua confiança e não se interessar pela política são alguns dos motivos para a negação do assunto.

As mudanças no país, contudo, dependem do voto consciente da população. Para isso, é preciso conhecer o papel de cada instituição e as atribuições dos nossos representantes. E essa tarefa pode ser mais fácil e divertida do que parece. Há diversos aplicativos de celular e sites que, de uma forma lúdica, buscam engajar e informar o eleitor.

O coordenador do MBA de Gestão Pública da Universidade Vila Velha (UVV) e analista político, Wallace Milis, acredita que essas ferramentas favorecem a inclusão de pessoas que vão começar a votar ou que não se interessam pelo tema.

"A política precisa ter conteúdo, interatividade e entretenimento. Então, a associação dessas três dimensões fornece uma importância cada vez maior aos aplicativos. Além disso, estamos vivendo uma cultura mobile, em que todos os nossos serviços e relacionamentos passam por um celular, o que acaba cumprindo as funções de centralizar relacionamentos e agregar um assunto como esse ao padrão de comunicação mais contemporâneo", explicou.

Com a tecnologia, é possível criar bases de dados, o que ajuda a informar o cidadão sobre o que ocorre no Brasil e no mundo. Para Milis, essa é uma fonte de esperança no cenário político futuro.

"A grande esperança que eu tenho nesse tema é pela tecnologia, porque ela abre uma porta de participação e contribuição de duas vias: pode dar sugestões e formulações e, por outro lado, pode estabelecer maior controle social", afirmou.

FERRAMENTAS DISPONÍVEIS SOBRE POLÍTICA

Supercidadão

Supercidadão é uma versão do jogo Super Trunfo com deputados federais. Cada parlamentar é uma carta e possui quatro atributos diferentes que são: faltas, número de projetos, gastos em cotas parlamentares e emendas empenhadas. De acordo com o aplicativo, esses dados têm origem no webservice da Câmara dos Deputados. Além de distrair, a ferramenta dá ao jogador a chance de acompanhar informações atualizadas sobre o desempenho desses políticos em seus cargos. Está disponível para Android e IOS.

Leis para todos

O aplicativo Leis para Todos mostra como é o dia a dia de um deputado federal e permite que o jogador escolha que ações vai tomar durante a história. Nele, a pessoa tem a oportunidade de pesquisar, investigar, votar e criar projetos de lei, enfrentar políticos corruptos e entender as responsabilidades de um parlamentar. Ele é compatível com IOS e Android.

Politiquiz

Em Politiquiz, o usuário tem acesso a diferentes tipos de quiz sobre assuntos diversos da política brasileira como história do Brasil, legislação e partidos políticos. É possível desafiar amigos e interagir com outros usuários do aplicativo. Por meio desse jogo, pode-se ampliar o conhecimento político e conscientizar-se sobre o que ocorre e o que já aconteceu no país. É compatível apenas com IOS.

Imagina no 2º turno

O quiz intitulado Imagina no Segundo Turno cria um dilema para o internauta: "Se este fosse o cenário do segundo turno, você não pudesse anular o voto e tivesse que, necessariamente, escolher uma das duas opções, por qual delas decidiria?". O site dá possibilidades de disputas como o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa contra o bispo Edir Macedo, a ministra Cármen Lúcia contra o juiz Sérgio Moro e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso contra o apresentador Luciano Huck. Para jogar, é só acessar o site imaginanosegundoturno.com e se divertir com as batalhas mais improváveis.

Senhor Presidente

Em Senhor Presidente, a pessoa atua como governante de um país fictício e deve arcar com todas as responsabilidades de um chefe de Estado, tomando medidas quanto a ética, poder e orçamento, ao mesmo tempo que precisa manter uma boa relação com população, Exército, movimentos sociais e outros políticos. O aplicativo permite, então, que a pessoa entenda um pouco mais sobre as atribuições de um presidente e também que compreenda quais são as próprias prioridades ao eleger nas urnas um candidato para o cargo. Disponível para IOS e Android.

Simulador da Brasil 2

O Simulador da Brasil 2 permite que a pessoa simule governar um país, aprenda mais sobre as ações que um presidente deve tomar diariamente e crie um Estado próprio. Nele, o jogador compreende, com a ajuda de um conselheiro, o que um governante tem como dever, as funções de cada ministério e como é a administração de todos os quesitos da economia e da política como orçamento, rendimento diário, construção de instituições como escolas e hospitais, entre outras atividades. O aplicativo está disponível para IOS e Android.