Satélite desenvolvido por Embraer e Telebras é lançado nos EUA

A Embraer informou que o nanossatélite VCUB1, desenvolvido por sua joint venture com a Telebras, a Visiona Tecnologia Espacial, foi lançado às 3h48 (horário de Brasília) deste sábado, 15, da Base de Lançamento de Vandenberg, na Califórnia (EUA).

O VCUB1 é o primeiro satélite de Observação da Terra e Coleta de Dados projetado pela indústria nacional e demonstra a capacidade da indústria brasileira de realizar missões espaciais avançadas, segundo a companhia. A Embraer ainda informa que o principal objetivo da missão é validar a arquitetura do satélite e o seu software embarcado, de forma a poder usá-lo em satélites de maior porte.

Nanossatélite VCUB1, da Visiona Tecnologia Espacial (união de Embraer e Telebras) Crédito: Divulgação/Embraer

"O lançamento do VCUB1 é histórico para a indústria aeroespacial brasileira porque coloca o país em um seleto grupo de nações que dominam todo o processo de desenvolvimento de satélites e nos capacita para voos ainda maiores", afirma João Paulo Campos, presidente da Visiona Tecnologia Espacial.