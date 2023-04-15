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Indústria brasileira

Satélite desenvolvido por Embraer e Telebras é lançado nos EUA

O VCUB1 é o primeiro satélite de Observação da Terra e Coleta de Dados projetado pela indústria nacional e demonstra a capacidade de realizar missões espaciais avançadas

Publicado em 15 de Abril de 2023 às 15:34

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 abr 2023 às 15:34
A Embraer informou que o nanossatélite VCUB1, desenvolvido por sua joint venture com a Telebras, a Visiona Tecnologia Espacial, foi lançado às 3h48 (horário de Brasília) deste sábado, 15, da Base de Lançamento de Vandenberg, na Califórnia (EUA).
O VCUB1 é o primeiro satélite de Observação da Terra e Coleta de Dados projetado pela indústria nacional e demonstra a capacidade da indústria brasileira de realizar missões espaciais avançadas, segundo a companhia. A Embraer ainda informa que o principal objetivo da missão é validar a arquitetura do satélite e o seu software embarcado, de forma a poder usá-lo em satélites de maior porte.
Espaço
Nanossatélite VCUB1, da Visiona Tecnologia Espacial (união de Embraer e Telebras) Crédito: Divulgação/Embraer
"O lançamento do VCUB1 é histórico para a indústria aeroespacial brasileira porque coloca o país em um seleto grupo de nações que dominam todo o processo de desenvolvimento de satélites e nos capacita para voos ainda maiores", afirma João Paulo Campos, presidente da Visiona Tecnologia Espacial.
O projeto contou com o apoio financeiro da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) e do Instituto Senai de Inovação.

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