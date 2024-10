Moradores assustados

Temporal em SP teve ventos acima de 100 km/h

Em pouco tempo foram registrados alagamentos e a ventania causou destelhamentos e até arrancou parte da cobertura de um shopping

Destruição causada por ventania de mais de 100 km/h. (Allef Matos | Divulgação Climatempo)

O temporal que atingiu a cidade de São Paulo no começo da noite de sexta-feira (11) veio com chuva forte e rajadas de vento que superaram 100 km/h. Em pouco tempo foram registrados alagamentos e a ventania causou destelhamentos e até arrancou parte da cobertura de um shopping na zona sul da cidade, região onde foram registradas as rajadas de ventos mais intensas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mediu até 108 km/h na região de Interlagos. Na Zona Norte, o aeroporto Campo de Marte registrou uma rajada com 88 km/h às 19h44. Também nesta região da cidade, a estação meteorológica do Mirante de Santana, operada pelo Inmet, registrou 75 km/h entre 19 e 20 horas. O aeroporto de Congonhas teve rajada de 77 km/h às 19h40

O meteorologista da Climatempo Allef Matos presenciou os estragos na região do Jardim Jabaquara e fez registros.

O que provocou o temporal?

Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, o temporal na região foi provocado pela passagem de um aglomerado de nuvens do tipo cumulonimbus. Estas nuvens se formaram no decorrer da sexta-feira em muitos locais do Estado e foram as responsáveis pela chuva intensa com fortes rajadas de vento e raios.

Ainda segundo a Climatempo, este tipo de nuvem é bastante comum no Brasil e se forma quando há grande disponibilidade de umidade e uma atmosfera aquecida.

"Além disso, a formação dessas nuvens foi estimulada pela passagem de uma frente fria pela costa de São Paulo, a presença de uma baixa pressão atmosférica que está entre o Paraguai e Mato Grosso do Sul e a tendência de circulação horária em torno de 5 km acima da superfície. Parte das nuvens se formou no próprio Estado de São Paulo e outras vieram de Mato Grosso do Sul", explicou a empresa de meteorologia.

As nuvens muito carregadas que passaram sobre a região na noite de sexta-feira vieram da região de Sorocaba, como mostra a imagem do radar meteorológico do IPmet/Unesp. O aglomerado de nuvens cumulonimbus aparece como a mancha vermelha/laranja dentro do contorno branco.

As nuvens de temporal que passaram sobre São Paulo aparecem em tons de vermelho/laranja dentro do contorno branco. (IPmet/Unesp)

Para este final de semana, não há expectativa de novos temporais na Grande São Paulo. Ainda pode chover na madrugada e pela manhã deste sábado (12), mas no decorrer da tarde o risco de chuva diminui bastante e o sol aparece entre muitas nuvens. O ar fica abafado e a temperatura pode chegar aos 28°C.

*Com informações da Climatempo

