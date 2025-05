Sorte está lançada

Mega-Sena 2857 acumula e premiação pode chegar a R$ 11 milhões

Nenhuma aposta acertou os seis números, e o próximo concurso (2858) poderá pagar R$ 11 milhões, no próximo sábado (3). Devido ao feriado de 1º de Maio, não haverá sorteio nesta quinta

A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.>