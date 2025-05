Livro vem aí

Papa Francisco deixou texto inédito com conselho para casais; leia trechos

Na introdução que preparou para o livro ‘Youcat. Amor para sempre’, pontífice compara os relacionamentos de namorados e recém-casados a um tango

"Não se trata de uma dança passageira, mas de uma aventura que, com incessante encantamento, dura por toda a vida", escreveu o pontífice no prefácio da publicação, ao confessar, inclusive, ter "dançado muitas vezes" na juventude.>

O volume, segundo o Vaticano, foi pensado para acompanhar as novas gerações no caminho rumo ao matrimônio cristão.>

"Acreditem no amor, acreditem em Deus, e acreditem que podem enfrentar a aventura de um amor para a vida inteira. No ser humano reside, de fato, o desejo de ser acolhido sem reservas, e vivenciar isso conduz a um ganho supremo: a vida em plenitude.">

Sobre união conjugal, Francisco, citando as Sagradas Escrituras com a expressão "Uma só carne!", enfatiza a importância de uma preparação cuidadosa para o matrimônio, destacando que o amor é fundamental para a vida e não deve ser tratado levianamente. "É necessária uma preparação adequada, porque toda a vida se desenvolve através do amor, e com o amor não se brinca.">