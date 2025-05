Polêmica

Ativistas do Greenpeace são detidos após protesto na sede da JBS

Por meio de nota, o Greenpeace informou que os manifestantes interromperam a assembleia anual de acionistas da JBS na sede do complexo da multinacional em São Paulo nesta terça-feira

Por meio de nota, o Greenpeace informou que os manifestantes interromperam a assembleia anual de acionistas da JBS na sede do complexo da multinacional em São Paulo nesta terça-feira. Durante o evento, eles teriam se levantado do meio da plateia para exibir faixas com os dizeres Respeitem a Amazônia, Parem de Bancar a JBS e Seu Lucro, Nossa Extinção. Também foi estendida uma faixa gigante, de 1,2 mil metros quadrados com a mensagem JBS Profits, Forests Burn (JBS Lucra, as Florestas Queimam, em tradução literal), que foi instalada no telhado de um galpão dentro do complexo.>