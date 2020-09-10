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Provocação

Salles desafia DiCaprio sobre Amazônia: 'vai colocar dinheiro?'

A reação do ministro do Meio Ambiente ocorre após o ator compartilhar a publicação de uma campanha que critica a política ambiental do governo Jair Bolsonaro

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 15:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2020 às 15:48
Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles
Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles Crédito: Carolina Antunes/PR
ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, respondeu o ator Leonardo DiCaprio no Twitter, nesta quinta-feira (10), questionando se ele apoiaria a preservação da Amazônia. A reação de Salles ocorreu após o ator compartilhar a publicação de uma campanha que critica a política ambiental do governo Jair Bolsonaro na Amazônia.
Nesta quinta, Salles escreveu no Twitter: "Querido, @LeoDiCaprio, o Brasil está lançando o projeto Adote um Parque, que permite que você ou qualquer outra empresa ou pessoa escolha um dos 132 parques da Amazônia e diretamente o patrocine com 10 euros por hectare por ano".
E terminou a publicação com a expressão em inglês "are you going to put your money where your mouth is?" (vai colocar dinheiro onde está a sua boca?, em tradução livre). A expressão significa mostrar pelas próprias ações e não apenas por palavras o apoio a uma causa.
Na quarta-feira, DiCaprio publicou em suas redes sociais um vídeo feito pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil com a campanha 'Defund Bolsonaro' (Corte o financiamento de Bolsonaro) A iniciativa pede o boicote de empresas de soja, carne e couro que, segundo a organização, ao lado do atual governo brasileiro, estariam relacionadas com queimadas na Amazônia.
Não é a primeira vez que o ator se engaja em assuntos ambientais que envolvem a Amazônia. Em 18 de agosto, Leonardo DiCaprio compartilhou nas redes sociais uma reportagem do The Guardian sobre o desmatamento na região brasileira.

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