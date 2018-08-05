Rose minimiza saída do PRB de Amaro de sua chapa

Amaro foi à convenção de Rose e cantou a música gospel "Vai Dar Tudo Certo" Crédito: Fernando Madeira

anunciada neste sábado (4), agora com a candidatura ao Palácio Anchieta do deputado Carlos Manato. A senadora e pré-candidata ao governo Rose de Freitas (Podemos) minimizou a ida do PRB, do deputado Amaro Neto, para a chapa do PSL,

o PRB havia formalizado o apoio à Rose, com o plano de que Amaro disputasse o Senado no arco de alianças dela. Na convenção do Podemos, que oficializou Rose como candidata ao governo, na última quinta-feira (2), o presidente estadual do PRB, Roberto Carneiro, e Amaro estiveram presentes. Apesar de não terem discursado, afirmaram à reportagem que seguiam firmes na aliança com a senadora. Na última sexta, 27 de julho,, com o plano de que Amaro disputasse o Senado no arco de alianças dela. Na convenção do Podemos, que oficializou Rose como candidata ao governo, na última quinta-feira (2), o presidente estadual do PRB, Roberto Carneiro, e Amaro estiveram presentes. Apesar de não terem discursado, afirmaram à reportagem que seguiam firmes na aliança com a senadora.

Rose afirmou que não há mal-estar com o partido. "Evidentemente que o PRB era importante, mas escolheu outro caminho, e a discussão continuou, outros partidos vieram. Cada um tem seu momento e suas escolhas, e a gente tem que respeitar. Ninguém registrou ata, ninguém foi e voltou", disse. No entanto, no dia 31, o PRB assinou uma carta de apoio a Rose com outras sete legendas.

MDB

Mesmo com a maioria das convenções partidárias realizadas, a senadora destacou ainda que as articulações com os partidos aliados ainda continuam a todo vapor. Na noite deste sábado, ela ainda participava de uma reunião com 10 partidos aliados. "Esse processo só acaba quando exaurem todos os argumentos de um partido com outro. Cada hora chega uma pessoa nova. Não tem previsão de acabar", contou.

O MDB é um dos presentes. Pela manhã, o antigo partido da senadora realizou sua convenção, mas não oficializou a aliança com ela no evento, apesar de já ter sido signatário da carta de apoio, do dia 31.

O presidente do MDB, Lelo Coimbra, também esteve na convenção do PTB, que lançou a pré-candidatura de Aridelmo Teixeira, neste sábado. Além disso, um dos principais articuladores políticos do governador Paulo Hartung (MDB), Paulo Roberto Ferreira (do mesmo partido), afirmou que "a conversa está muito avançada" com o PTB.