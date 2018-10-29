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Eleições 2018

Romeu Zema é eleito governador MG

Estreante em eleições, Zema surpreendeu e ganhou do senador e ex-governador Antonio Anastasia (PSDB)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 22:32

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 22:32

O empresário Romeu Zema (Novo), governador eleito de Minas Gerais Crédito: Reprodução/Facebook
O candidato do partido Novo, Romeu Zema, será o novo governador de Minas Gerais a partir de 2019. O postulante derrotou o senador Antônio Anastasia, do PSDB. Após surpreender no primeiro turno, Zema se manteve na liderança da disputa do segundo turno, que foi marcada por diversos ataques entre os candidatos. Com 77,14% dos votos apurados, Zema está matematicamente eleito, com 71,40% dos votos válidos. Anastasia tem 28,60%.
Em sua primeira disputa eleitoral, Zema procurou se colocar como alternativa para os mesmos políticos de sempre e se apresentou como gestor. Sua principal proposta é promover um enxugamento da máquina pública, com corte de cargos, secretarias e privilégios. Em um Estado onde os salários dos servidores são escalonados, o candidato assinou um compromisso, em cartório, de que só receberá o salário de governador, após todos os servidores terem recebido.
De acordo com analistas políticos ouvidos pela reportagem afirmam que a eleição de Zema se explica por um desgaste à polarização entre PT e PSDB, partidos que comandaram o Estado nos últimos 16 anos, o que abriu margem para uma busca de uma acandidatura que representasse a renovação. Renovação esta que não possui um conteúdo político determinado, mas que expressa a vontade da população em superar as crises, afirmou o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, Lucas Cunha.
Para o professor de Ciências Políticas da PUC-MG, Malco Camargos, a marca da campanha eleitoral em Minas foi a busca por uma terceira via, e o empresário de Araxá se impulsionou pela ausência de outras forças alternativas. É uma vitória anti-sistêmica. O Zema é alguém que se considerou de fora da política e agora vem trazer sua experiência para promover a boa política, afirmou.
A partir de 2019, Romeu Zema terá como principal desafio resolver a grave crise financeira que assola o Estado mineiro, que está em situação de calamidade financeira desde dezembro de 2016, e herdará um orçamento com previsão de déficit de R$ 11,4 bilhões. O governo de Minas também tem uma dívida com as prefeituras mineiras estimada em R$ 9,4 bilhões pela Associação Mineira de Municípios.
Além da questão financeira, Malco Camargos acredita que o candidato vitorioso terá dificuldades em conseguir apoio na Assembleia Legislativa, já que conseguiu eleger três deputados e propõe uma forma diferente de governar, que não envolvaria negociações com bancadas, mas sim com cada parlamentar. Vai ser um cenário de negociação individual, que traz incertezas, e não dá para prever o que cada deputado vai querer, analisa o cientista político.
Empresário de 54 anos, Romeu Zema nasceu em Araxá, na região do Triângulo Mineiro, e comandou por mais de 15 anos o Grupo Zema, empresa familiar que atualmente tem mais de 850 estabelecimentos em nove Estados brasileiros e que é composto por lojas de eletrodomésticos, distribuição de combustíveis, concessionárias e financeiras.

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