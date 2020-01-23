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Retrato inacabado

Romero Britto está fazendo quadro em homenagem a Bolsonaro

A imagem inacabada foi compartilhada pelo filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, nas redes sociais, e dividiu opiniões

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 13:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 13:23
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vai ganhar uma homenagem do artista plástico pernambucano Romero Britto, segundo o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ), que publicou uma foto do quadro, ainda não finalizado, no Instagram. Segundo o senador, a arte está "no forno". O retrato inacabado dividiu opiniões nos comentários da publicação.
Quadro de Romero Britto em homenagem a Jair Bolsonaro, publicado por Flávio Bolsonaro Crédito: Reprodução/Flávio Bolsonaro
"Que homenagem linda, o quadro ficou perfeito", disse uma seguidora. "Não gostei, faltou respeito", escreveu outra.  "Essa cor nos lábios foi proposital?", questionou outra seguidora. Romero Britto não comentou a imagem nem a compartilhou ainda no próprio perfil da rede social.
Essa não é a primeira vez que o artista plástico brasileiro, que mora em Miami (EUA), faz homenagens a políticos. Em 2011, quando era presidente, Dilma Rousseff recebeu um quadro com um desenho do rosto dela feito por Britto. À época, ele já tinha feito retratos de George W. Bush, Shimon Peres e Ted Kennedy.
Em 2016, o artista homenageou o presidente americano Barack Obama e a mulher Michelle, nos últimos dias deles na Casa Branca. A entrega da imagem foi realizada por Brendan Britto, filho do brasileiro. No Instagram, Romero Britto chamou o momento de "histórico" e justificou a ausência no encontro devido a compromissos na Europa.

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