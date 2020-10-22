Rio registra 76 mortes e 1.081 novos casos de Covid-19 em 24 horas

O Estado do Rio de Janeiro registrou 76 mortes por Covid-19 e 1.081 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta quinta-feira (22), pela Secretaria Estadual de Saúde. Até agora, 20.021 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que registra 295.021 casos. Mais 434 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 270.824 pacientes se curaram.