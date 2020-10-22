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Saúde

Rio registra 76 mortes e 1.081 novos casos de Covid-19 em 24 horas

Segundo Secretaria Estadual de Saúde, mais 434 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela Covid-19, e 270.824 pacientes se curaram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 18:55

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 18:55

Cristo Redentor, no Rio de Janeiro
Cristo Redentor, no Rio de Janeiro Crédito: Riotur/Divulgação
O Estado do Rio de Janeiro registrou 76 mortes por Covid-19 e 1.081 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta quinta-feira (22), pela Secretaria Estadual de Saúde. Até agora, 20.021 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que registra 295.021 casos. Mais 434 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 270.824 pacientes se curaram.
Os dez municípios que concentram mais mortes por covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (11.777), São Gonçalo (775), Duque de Caxias (769), Nova Iguaçu (653), Niterói (485), São João de Meriti (477), Campos dos Goytacazes (418), Belford Roxo (322), Petrópolis (241) e Magé (240).
Os dez municípios com maior número de casos são o Rio de Janeiro (115.213), Niterói (14.994), São Gonçalo (13.367), Belford Roxo (10.692), Duque de Caxias (10.454), Macaé (8.982), Nova Iguaçu (7.313), Campos dos Goytacazes (7.158), Volta Redonda (7.124), e Teresópolis (6.867).

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