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Coronavírus no Brasil

Rio de Janeiro confirma duas mortes por coronavírus

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro,  trata-se de um homem, de 69 anos, e uma mulher, de 63 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 14:26

Publicado em 19 de Março de 2020 às 14:26

Ao menos seis pessoas morreram no Brasil em decorrência do covid-19. Crédito: Divulgação
A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro confirmou dois óbitos por coronavírus, nesta quinta-feira (19). Trata-se de um homem, de 69 anos, e uma mulher, de 63 anos.
Ao menos seis pessoas morreram no Brasil em decorrência do covid-19. Quatro óbitos foram registrados em São Paulo entre terça e quarta-feira.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Segundo a assessoria de imprensa do Estado do Rio de Janeiro, o segundo caso é de um homem de 69 anos. Ele morava em Niterói, era diabético e hipertenso.
A vítima apresentou os primeiros sintomas, como febre, tosse e mialgia, no último dia 11 de março. Ele teve contato com uma pessoa infectada e que viajou para o exterior. A assessoria de imprensa não informou qual a cidade.
Pela manhã, o governo do Rio e a Prefeitura de Miguel Pereira confirmaram o primeiro caso de morte em decorrência do Covid-19 no Estado. A vítima é uma mulher de de 63 anos. Ela morreu na terça-feira (17), no município de Miguel Pereira, onde vivia.
Empregada doméstica, trabalhava no Rio de Janeiro e entrou em contato com sua empregadora, que, ao voltar de uma viagem à Itália, foi submetida a teste e teve a doença confirmada.

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"Estamos todos consternados e tristes. Meus sentimentos a familiares e amigos. Esse vírus nos atinge a todos. É momento de reflexão e de pensarmos nos que mais amamos. É por isso que reforço para que as pessoas não saiam de casa, que orem e que acompanhem todas as orientações do Ministério da Saúde e da nossa Secretaria de Saúde, para que sigamos juntos unidos contra esse mal que assola o mundo", lamentou o governador Wilson Witzel.
Segundo nota, a mulher, diabética e hipertensa, apresentou sintomas no dia 15. Ela havia passado mal ao voltar do trabalho, sendo internada no hospital municipal Luiz Gonzaga na segunda (16).
No fim da tarde do dia seguinte, terça (17), o material foi encaminhado para análise pelo Lacen (Laboratório Central Noel Nutels). O teste deu resultado positivo para coronavírus.
"Quero também expressar a minha solidariedade a essa família. Faço um apelo à população que acredite na gravidade da situação e siga as orientações das autoridades de evitar sair de casa e ir a unidades de saúde sem necessidade. Reforço que nós não vamos descansar na luta para que casos como esses ocorram em menor número possível", diz o secretário de Saúde, Edmar Santos.
De acordo com a secretaria, até o momento o Rio registra 65 casos, distribuídos nas seguintes cidades: Rio de Janeiro (55), Niterói (7) Barra Mansa (1), Miguel Pereira (1) e Guapimirim (1).

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