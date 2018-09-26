Ricardo Ferraço abre sabatina com candidatos ao Senado no Gazeta Online

Os convites aos candidatos foram feitos na última sexta-feira (21). Foram convidados os quatro mais bem colocados, divulgada pela Rede Gazeta.

São eles: Magno Malta (PR), que tinha 48% das intenções de voto na pesquisa; Ricardo Ferraço (PSDB), que tinha 40%; Fabiano Contarato (Rede), com 16%; e Marcos do Val (PPS), com 9%.

Embora os candidatos tenham sido convidados na sexta, a divulgação da pesquisa Futura, publicada nesta segunda-feira (24),- critério para esta sabatina.

Seguindo a ordem do levantamento, cada candidato foi convidado para ser entrevistado durante meia hora por jornalistas do time de Política da Gazeta. O senador e candidato à reeleição Magno Malta está em viagem pelo país para a campanha do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) esta semana e, por isso, informou que não compareceria nesta terça-feira (25), quando iniciaria a série.