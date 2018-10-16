Reunião no TSE com representantes de PT e PSL sobre fake news é adiada

A ministra Rosa Weber, presidente do TSE, convidou representantes das campanhas para discutir fake news Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

TSE, ela não abordará as acusações trocadas entre os dois presidenciáveis e que a conversa se restringirá ao processo eleitoral. Segundo presentes em um encontro ontem com a presença da presidente do, ela não abordará as acusações trocadas entre os dois presidenciáveis e que a conversa se restringirá ao processo eleitoral.

As disseminações de notícias falsas sobre uma possível fraude envolvendo as eleições e métodos de apuração vinculados à urna eletrônica são a principal preocupação da presidente.

A presidente do TSE já reconheceu as dificuldades da Justiça Eleitoral em combater a difusão de fake news, uma das armas mais usadas em campanhas eleitorais deste ano. A ministra disse que a distribuição massiva de notícias falsas com fins eleitorais é um fenômeno recente e, por isso, não se sabe ainda como enfrentar o problema.

Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL) foi transferida para quarta-feira, em horário ainda a ser definido. Segundo a assessoria do tribunal, mudança foi feita apedido do representante do PSL. A reunião da presidente Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber , prevista nesta terça-feira com representantes das campanhas dos candidatos à Presidência(PT) e(PSL) foi transferida para quarta-feira, em horário ainda a ser definido. Segundo a assessoria do tribunal, mudança foi feita apedido do representante do PSL.

A reunião com integrantes das duas campanhas tem como objetivo discutir as notícias falsas que vem sendo disseminadas sobre a lisura do processo eleitoral.