Reunião no TSE com representantes de PT e PSL sobre fake news é adiada

Segundo presentes em um encontro ontem com a presença da presidente do TSE, ela não abordará as acusações trocadas entre os dois presidenciáveis e que a conversa se restringirá ao processo eleitoral.
As disseminações de notícias falsas sobre uma possível fraude envolvendo as eleições e métodos de apuração vinculados à urna eletrônica são a principal preocupação da presidente.
A presidente do TSE já reconheceu as dificuldades da Justiça Eleitoral em combater a difusão de fake news, uma das armas mais usadas em campanhas eleitorais deste ano. A ministra disse que a distribuição massiva de notícias falsas com fins eleitorais é um fenômeno recente e, por isso, não se sabe ainda como enfrentar o problema.
A reunião da presidente Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber , prevista nesta terça-feira com representantes das campanhas dos candidatos à Presidência Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL) foi transferida para quarta-feira, em horário ainda a ser definido. Segundo a assessoria do tribunal, mudança foi feita apedido do representante do PSL.
A reunião com integrantes das duas campanhas tem como objetivo discutir as notícias falsas que vem sendo disseminadas sobre a lisura do processo eleitoral.
"Não é que o TSE nada tenha feito. Prevenir fake news, eu não conheço como poderíamos ter atuado nessa área onde temos um princípio maior, da liberdade de expressão, como lembrou o ministro Jungmann", disse Rosa em 7 de outubro, após a realização do primeiro turno das eleições.