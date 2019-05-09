Resultado da Mega-Sena: veja os números sorteados

Os números sorteados na noite desta quarta-feira (8) são 21 - 23 - 37 - 44 - 46 - 48. As informações foram divulgadas pela Caixa Econômica Federal. O prêmio acumulou e a bolada que será sorteada no próximo sábado (11) será de R$ 275 milhões.
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