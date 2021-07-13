Representante da Precisa fica em silêncio e Aziz suspende sessão da CPI

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), decidiu suspender a sessão com o depoimento da diretora técnica da Precisa Medicamentos Emanuela Medrades, nesta terça-feira (13), até que o Supremo Tribunal Federal (STF) se pronuncie sobre um pedido da comissão.
A depoente está amparada por um habeas corpus da Corte, que garante o direito a não criar provas contra si.
No entanto, Medrades irritou os senadores ao evitar responder questões que pouco dizem respeito a irregularidades. A diretora evitou, por exemplo, responder qual o seu vínculo empregatício com a Precisa.
Aziz então afirmou que iria ingressar com embargo de declaração junto ao Supremo questionando os limites do silêncio da depoente. Em seguida, decidiu suspender a sessão até que o STF se manifeste.