Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Representante da Precisa fica em silêncio e Aziz suspende sessão da CPI
Depoimento

Representante da Precisa fica em silêncio e Aziz suspende sessão da CPI

Diretora técnica da Precisa Medicamentos não respondeu a perguntas na CPI por estar amparada a um habeas corpus concedido pelo STF. Presidente da comissão quer saber os limites do silêncio da depoente

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 13:58

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 jul 2021 às 13:58
Diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Batista de Souza Medrades; presidente da CPIPANDEMIA, senador Omar Aziz (PSD-AM); relator da CPIPANDEMIA, senador Renan Calheiros (MDB-AL).
Diretora técnica da Precisa em depoimento à CPI da Covid Crédito: Marcos Oliveira/ Agência Senado
O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), decidiu suspender a sessão com o depoimento da diretora técnica da Precisa Medicamentos Emanuela Medrades, nesta terça-feira (13), até que o Supremo Tribunal Federal (STF) se pronuncie sobre um pedido da comissão.
depoente está amparada por um habeas corpus da Corte, que garante o direito a não criar provas contra si.

Veja Também

CPI da Covid recebe documentação de contrato da Covaxin

No entanto, Medrades irritou os senadores ao evitar responder questões que pouco dizem respeito a irregularidades. A diretora evitou, por exemplo, responder qual o seu vínculo empregatício com a Precisa.
Aziz então afirmou que iria ingressar com embargo de declaração junto ao Supremo questionando os limites do silêncio da depoente. Em seguida, decidiu suspender a sessão até que o STF se manifeste.

LEIA MAIS 

Reverendo apresenta atestado alegando impossibilidade de comparecer à CPI

Aziz afirma que crime de responsabilidade de Bolsonaro está "cada vez mais claro"

Economia apostou em "imunidade de rebanho" sem ouvir Saúde, mostra ofício à CPI

Barroso foi vítima de 'surto autoritário' de Bolsonaro, diz Renan Calheiros

Renan reage a Forças Armadas e diz que "não podemos ter medo de quarteladas"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Senado Federal STF CPI da Covid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia
Oscar Schmidt e Anderson Varejão juntos
Anderson Varejão presta homenagem após falecimento de Oscar Schmidt
Alice Ribeiro é jornalista que morreu em acidente de trânsito
Caso Alice Ribeiro: entenda o diagnóstico de morte encefálica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados